SIP: Maduro sueña con “disponer de una web” norcoreana en Venezuela

Según el informe sobre Venezuela presentado a la 74 asamblea general de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) que se celebró en Argentina, El régimen de Nicolás Maduro “es disponer de una web a la norcoreana.

“Maduro preferiría nada de noticias ni interrelación en internet, solo que se use a nivel oficial”, señala el informe, que fue presentado por Gilberto Urdaneta, representante de El Regional del Zulia, de Ciudad Ojeda (Venezuela), señaló el documento.

El informe precisó que una web a la norcoreana es “una intranet en la que solo quienes tienen una clave y la confianza de la cúpula lograrían acceso a las noticias del mundo exterior”.

En el documento se señaló que no se consigue papel prensa, como consecuencia de lo cual cada vez con mayor frecuencia los periódicos reducen el tiraje. Por otra parte, indicaron que en los medios impresos la situación es difícil porque “no hay efectivo” y los vendedores que están en la calle no pueden dar salida a los periódicos porque la gente no tiene dinero para adquirirlos.