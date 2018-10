OPINIÓN Mi hora feliz #23Oct

La felicidad definitivamente es un estado mental que debe ir acompañado de

actividades precisas. De acciones. No es algo que llegue a través de un acto de magia. Estoy absolutamente convencido que ella dependerá de la forma como nos relacionamos con los demás. Si somos egoístas, reparistas, mezquinos, individualistas, resentidos, iracundos, criticones y chismosos la felicidad verdadera nunca llegará a nuestras vidas. Cuando Dios nos dice “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento”1P.1:13. Está diciéndonos que debemos ajustar, apretar, someter, controlar, atar, rodear todo pensamiento que nos aparte de él. Debemos CEÑIR nuestro entendimiento, capacidad y facultad dada por Dios al mrelacionarnos con nuestro prójimo, para evitar pensamientos, comportamientos y conductas excluyentes en nuestro entorno familiar y social. Allí está el secreto de la felicidad.

Dios lo plantea de esta manera también. Y si ÉL lo recomienda así es por algo. “Por lo

demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo

puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna

alabanza, en eso pensad” Filipenses 4:8.

Sin embargo, hay momentos en esta turbulenta vida que llevamos todos los

venezolanos, producto de la situación país que estamos afrontando, que podemos conseguir ratos largos de felicidad. Es lo que yo he llamado “Mi hora feliz”. Esos momentos comienzan, sin lugar a dudas, cuando me pongo la ropa apropiada y salgo a correr. No hay momento más agradable y relajante que salir a correr. Y es el argumento que utilizo para animar a mi esposa, a mis hijos y mis nietos. Y a toda persona que me oye o me lee. Por cuanto esa hora o media hora. O hasta 2 horas que periódicamente utilizamos para correr o caminar es verdaderamente nuestra. Lo digo, por cuanto seguramente Ud. tiene casa, televisor, computadora. Tal vez un patio donde sentarse y descansar plácidamente.

Pero, sinceramente ud. no puede encontrarse consigo mismo. Nada de eso genera el torrente de endorfinas como lo hace cuando corre. La serotonina por ejemplo, que los expertos la llaman hormona de la felicidad, se derrama con el ejercicio y los médicos al prescribir fármacos antidepresivos, saben que estos actúan sobre los receptores de la serotonina del cerebro. ¿Cómo les parece?

La verdad, Ud. puede tener todas las comodidades en su casa o en una salida de

vacaciones, pero siempre va a estar contaminada de algo o alguien. Mientras que cuando Ud. corre o camina, el proceso de generar endorfinas le coloca en una situación muy especial. Por lo cual es verdaderamente feliz. A mis amados les digo con absoluta convicción, que esos minutos u horas que empleo en correr son de mi absoluta propiedad. Son verdaderamente míos y no son negociables, a menos, sea por motivo de enfermedad o fuerza mayor, por ello, lo llamo “mi hora feliz”. ¡Anímese amigo, busque su hora feliz! Hasta la semana próxima

Dios mediante por la WEB.