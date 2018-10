Winston Cabas: Preocupa la enorme vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Su profunda preocupación por la enorme vulnerabilidad que tiene en estos momentos el Sistema Eléctrico Nacional, expresó este martes en conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Winston Cabas.

El especialista afirmó asimismo que la falta de profesionales que se han ido del país por efecto de la diáspora, la corrupción y la falta de mantenimiento del sistema eléctrico, estaría colocando en peligro no solamente las instalaciones, sino la demanda de electricidad que tienen los venezolanos.

“En primer lugar hay que reconocer la existencia de la crisis, por ejemplo, hay que iniciar unn plan de mantenimiento sostenido, programado, planificado para abordar nuestras centra.es termo eléctricas más deteriorada, pero ello requiere la participación del sector privado, se tiene que convocar al sector privado, si no lo hacen, poco nos van a ayudar a superar la crisis; un plan para reprofesionalizar al sector, hay que llamar a las universidades, a los gremios de ingeniería para que nos ayuden a resolver la crisis de nuestro sistema eléctrico y por último, un combate serio y severo a la corrupción, ya que no se la ha dicho al país, la verdad verdadera sobre la corrupción en el sector”, señalo Cabas-

Señala que según información de sectores laborales de Corpoelec, más del 50% del personal de la empresa se ha ido, allí están ingenieros, técnicos, mano de obra calificada que ayudan a los ingenieros en la gestión de mantenimiento.

“Si ellos no estan como se hace mantenimiento en los distintos procesos de trinca o de bioetica,, no hay mantenimiento, el gobierno les prometió un nuevo contrato colectivo, el cual no ha sido aprobado, y allí es donde está la dotación, los repuestos, los insumos con los cuales trabaja este personal, que seguramente está desmotivado. Nosotros le hemos dicho al país que ellos son los verdaderos héroes del sistema eléctrico nacional”, aseguro Cabas.

El el presidente de AVIEM no le dio ninguna importancia al listado de roedores que ha sido presentado por el Presidente de Corpoelec, para justificar las fallas cada vez más recurrentes en el sistema eléctrico nacional, afirmando que no se justifica la posición del funcionario, ya que existen todas las evidencias de que las verdaderas causas de los constantes apagones y que los mismos se prolonguen por horas, días y semanas, pone en evidencia la desidia a la que ha sometido el SEN el gobierno.