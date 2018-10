Uno, dos, tres pasos y ya: admirado con las paredes infranqueables de una casona que resiste al olvido; conmovido por las fotos antiguas colgadas con amoroso cuidado por Carlos Eduardo López, director de la Fototeca de Barquisimeto y con quien se cruza en su visita al Centro de Historia Larense, antiguo convento franciscano.

En el patio de la digna casona, se descubre una mesa, unas cuantas sillas y un calor replegado si bien ya el mediodía toca la puerta. El poeta busca acomodo después del largo paseo por ese sueño llamado infancia.

-Tomar en brazos la vida o ser tomado en brazos por ella significa no esperar nada. Es un dicho suyo. A propósito, ¿qué siente al ser “tomado” por la UCLA para conferirle el Doctorado honoris causa?

-Contento; satisfecho. El ahora escribe aforismos y responde aforismos, aclara Joaquín Marta Sosa con una sonrisa espléndida. Antes, ya al final de la entrevista, había confesado su honra por presentar al poeta en el auditorio Ambrosio Oropeza de la UCLA, vestido de largo para el acto que se cumplió con todos los rigores y justas emociones. “Este orgullo me atemoriza y me avasalla”, dijo.

-Un dicho suyo: Este presente es todo.

-Es realmente lo evidente; el pasado subsiste en la memoria y el futuro no existe.

-Usted se lo ha preguntado: ¿Qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir?

-Allí está dicho todo: la poesía intensifica el vivir.

-Si los lectores buscan, en el fondo, revelaciones, ¿ha cumplido esta encomienda?

-No lo podría decir yo. No me atrevo.

-Si antes lo era, hoy, con mayor certeza, el mundo está alucinado por lo utilitario. Luego, ¿vale la pena la literatura y la filosofía?

-Es lo que hace el necesario contrapeso.

-De sus poemas, ¿el preferido?

-Todos.

-Hay una referencia suya, contenida en la biografía “colgada” en la web: En política, le preocupan los nacionalismos, las dictaduras de cualquier signo y las ideologías; en fin, está en contra de la destructividad humana, detrás de la cual están las desmesuras del ego. Aunque se sobrentienda con lo dicho

anteriormente, defiende la democracia, la pluralidad y la convivencia, factores civilizatorios imprescindibles.

-Hay una amenaza evidente por lo que está ocurriendo en este momento y no podemos ser indiferente.

-¿Ha tenido miedo?

-Muchas veces. Hay un miedo necesario; otro se convierte en obstáculo. Lo importante es no dejarnos vencer.

Escribe mucho. Sin pausas. A mano, conforme a la tradición. De la computadora se encargan otros. “Estoy dedicado a los poemas breves y a los dichos que pretenden ser aforismos. Me llegan sin momento preciso”.

-Regálenos un dicho nunca escrito…

-Esta casa es impresionante, recuerda la tradicional vivienda española y ahora, cuando se quiere ignorar la herencia de España podemos escribir este dicho: “Cristóbal Colón prepara otro viaje a Venezuela en búsqueda de su estatua”.

Un sentimiento celebra el dicho inspirado en la casona evocadora: su esposa sonríe, también su hijo. Joaquín Marta Sosa asiente satisfecho y el poeta, sin gota de cansancio, celebra la vida. El tiempo es corto y la hora impone el regreso. Transita, sin apuros, los adoquines recorridos por cientos de huellas. Ve un chichero tradicional y a su hijo le dice: “Mira, chicha”, sin perturbarle el bullicio del mediodía, los conductores imposibles que poco saben de frenar ante el paso de peatón o las conversaciones ruidosas de quienes a su vez atropellan palabras.

Detrás queda la lluvia de la fuente, la imponente iglesia San Francisco, las casas antiguas de colores alegres y la vivienda que un día fue hogar y después será palabra en Rafael Cadenas, el poeta de la memoria y del dicho. El hombre con honor.