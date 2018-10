Futbolista colombiano se tatúa conmovedor dibujo de su hijo tras fallecimiento de su madre #23Oct

Estando en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, un jugador Luis Delgado, del Atlético Bucaramanga, de la liga de fútbol colombiana, publicó en sus redes una imagen que llenó de sensibilidad a todos los usuarios, al tratarse sobre un escrito que su hijo, le dedicó como aliento, por la pérdida de su esposa, a causa de un cáncer de mama.

Al finalizar la fecha 16 del fútbol en Colombia, la cual se jugó con balón rosado para honrar la lucha contra el cáncer de mama, el guardameta de Atlético Bucaramanga publicó dicha imagen donde destacan las palabras de su hijo Matías, quien le agradece por la lucha y sacrificio que hace tras la pérdida de su madre.

“Papá, yo sé que para ti es duro estar sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te amo Papá. Tú haces muchas cosas por mí y yo por ti”, este fue el escrito que dejó el pequeño Matías, acompañado de un dibujo donde graficó a su padre y a él, además, de su madre, bajo la representación de un ángel.

Cabe destacar que Tatiana García, falleció el pasado mes de junio, después de tener una lucha intensa contra el cáncer de mama, dicha patología que presentó por seis años.

Así mismo, el jugador colombiano aprovechó la ocasión para dar un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que puedan pasar por una situación similar: “Cuando se presente cualquier anomalía, se busque a un médico y se empiece a descartar que no sea nada malo. No dejen de tener fe, confíen en Dios. Así como muchas personas y mujeres nos han dejado, también hay muchas otras que han salido adelante. Aunque el camino sea difícil, la única manera para llevar esta situación es no dejar de sonreír”.

https://www.instagram.com/p/BpPOwRin0FZ/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/BpPN625npaf/?utm_source=ig_web_copy_link