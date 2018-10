Jean-Marc Vallée está en conversaciones para dirigir una película sobre Jhon Lenon #24Oct

El director y productor Jean- Marc Vallée dirigirá una cinta sobre la “épica historia de amor” aun se encuentra en conversaciones con Universal Pictures con respecto a grabar la película de amor de Jhon Lenonn y Yoko Ono. Se conoce según un informe que Jean está muy interesado en dirigir la cinta.

El novelista Anthony McCarten, quien fue responsable de los guiones de The Theory of Everything, Darkest Hour y coescritor de la venidera Bohemian Rhapsody, todas -excepto esta última- exitosas adaptaciones de dramas basados en hechos reales, será el encargado de escribir para está producción.

De concretarse pronto todos los acuerdos,de la cinta se empezaría a filmar en junio de 2019, pero nada es seguro todavía. Aunque se conoce a todo el equipo que forme parte de este elenco de productores es indispensable conocer que aun ni si quiera está escrito el guión.

Lennon y Ono se conocieron en la década de los años 60, conviertiéndose ambos en piezas claves del activismo por la paz global, y estuvieron juntos hasta la muerte del exBeatle en 1980.