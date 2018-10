NASA descubrió un misterioso iceberg rectangular en la Antártida #24Oct

La NASA compartió la semana pasada una imagen de un iceberg en la Antártica que llamó la atención de los usuarios. Se trata de un trozo de hielo que pareciera estar perfectamente cortado por el hombre en forma rectangular, sin embargo, es sólo un trozo de Larsen C, el iceberg que se separó el año pasado en esta zona del planeta.

La fotografía forma parte de la expedición de la agencia espacial de Estados Unidos llamada Operation IceBridge que busca entender cómo el hielo ha cambiado en los últimos años, al menos en términos de espesor, acumulación o ubicación, entre otros factores.

La NASA detalló con énfasis que es una pieza formada completamente por la naturaleza a pesar de la creencia general de personas que podrían creer que en efecto este pedazo de iceberg habría sido manipulado por científicos.

Científicos de la NASA creen que debido a los bordes “afilados” que presenta el iceberg, este no es de larga data, pues se ha comprobado que el viento, las corrientes de agua y las olas van “amoldando” estas piezas de hielo gigante hasta darle formas mucho más redondas.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z

— NASA ICE (@NASA_ICE) October 17, 2018