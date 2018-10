Nikki Haley: El gobierno venezolano y cubano está alentando caravana de migrantes #24Oct

Nikki Haley se pronunció este martes 23 de octubre para denunciar que los gobiernos venezolanos y cubanos están “alentando” a la caravana de migrantes centroamericanos, los cuales están intentando ingresar a tierras estadounidenses.

“Es necesario de mirar los motivos políticos detrás de la caravana. Los políticos hondureños aliados con los dictadores socialistas venezolanos y cubanos están alentando a la caravana a socavar el gobierno del presidente Hernández”, destacó la funcionaria norteamericana a través de su cuenta oficial de Twitter, @nikkihaley .

Además, aprovechó para destacar que Estados Unidos “es un país de leyes, no de caos fronterizo”.

RT @USUN: Need to look at political motives behind the caravan. Honduran politicians allied w Venezuelan & Cuban socialist dictators are encouraging the caravan to undermine US-friendly gov't of Pres Hernandez. The US is a country of laws, not border chaos https://t.co/fT75153nzc

— Nikki Haley (@nikkihaley) October 23, 2018