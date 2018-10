OPINIÓN Mensajes para todos #25Oct

Muchas veces pensamos qué pecado tan grande hemos cometido, y que alto

porcentaje de venezolanos al llegar a esta situación inimaginable que cada día se

agudiza más; y pensar que no hay quien se salve de esta hecatombe o desgracia

que no tiene nombre para la mayoría de los venezolanos que entraron a un

callejón sin salida su pecado, ¿saben cuál es? Ser buen ciudadano, no ser

corrupto, ser cumplidor de sus obligaciones y producir en el país y para el país, no

andar pensando en ser tramposo o seguir el camino de los destructores, de las

ideologías que llevaron el país a tal situación.

El alto porcentaje de nuestros coterráneos jamás perderá la fe, recuperación de Venezuela, con la esperanza de que todo lo que han destruido se reconstruya y se multiplique y quienes tengan culpa de esta destrucción recapaciten y se conviertan en principales promotores del desarrollo y la prosperidad para todos y sin discriminación en busca de un país donde regrese la calidad de vida.

Por favor, leamos la historia en todo el planeta tierra qué país ha progresado

donde algún día existió el comunismo y ha tenido éxito, pues si hay alguno será en

otro mundo, pero según Churchill lo que describió muy bien, cuando dijo que si

a los comunistas los ponían a administrar el desierto de Sahara en cuatro años no

habrá arena, también se dice que el comunismo se acaba cuando se acaban con

los bienes y el dinero de los demás, y eso no es saludable para ningún país

menos para nuestra Venezuela en este momento en crisis, pero con un capital

humano dispuesto a luchar hasta el cansancio y aportar hasta donde duela y en

forma pacífica con dignidad, que inviten hasta los que consideren culpables a

tomar el camino del bien. Leí por ahí un documento donde habla que Cuba y otro

país comunista en vista de su fracaso mundial y acabar con todo anda buscando

capitalista para construir el socialismo y que hasta borrar la palabra comunismo

esto con el fin de no espantar a los que sí saben producir trabajando y cumpliendo

con su digna responsabilidad de hacedor y no destructores.

Todos sabemos que el comunismo ama la pobreza y la igualdad, pero hacia

abajo, disfrutan ver a los demás bajo esta condiciones, pero ellos y su familia les

gusta disfrutar en grande y a todo trapo, donde sacan los comunistas la tal

igualdad eso no se ve ni en los animales ni siquiera en las culebras venenosas,

nos gustaría ver o conocer de un país donde funcione este sistema, de cuales han

sido los logros en el desarrollo económico, industrial, agrícola, y pecuario progreso

para todos y libertad de acción es más difícil de creer por que los comunistas

aman la pobreza, la disfrutan, la promocionan y la decretan, pero los promotores

no de igualan encontramos en esas maldad experiencias de los países que ya

superaron este flagelo. Es saludable hacerle una advertencia con todo respeto y

humildad, cambiar la construcción por destrucción es muy preocupante los

documentos que acaba de circular y son irrefutables por su seriedad y estudios precisos. Copio: “Conindustrias, de 12721 doce mil setecientos veintiún industrias los

quedan apenas 3260 tres mil doscientos sesenta trabajando el setenta 70 % por

ciento Fedeagro con datos irrefutables solo se produce para abastecer el

veinticinco por ciento 25%. Por Dios cuidémonos de morir de cinismo como muere

la gente mala”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país…