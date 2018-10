PulsoEmpresarial En Halloween, un especial con Michael Jackson exclusivo para Directv

Un personaje muy especial se hace presente en Halloween: la figura animada de Michael Jackson es parte de una divertida historia, llena de suspenso, ambientada en Noche de Brujas. El jueves 25 de octubre OnDIRECTV transmitirá Michael Jackson’s Halloween, una aventura animada con una banda de sonido conformada por canciones originales del artista.

Los protagonistas son Vincent y Victoria, dos jóvenes que, junto con un perro llamado Ichabod, se embarcan en una odisea inesperada. Al llegar a la calle Jackson número 777, conocen un lugar mágico que los transportará a un viaje de descubrimiento personal, con la música de fondo del Rey del Pop y la participación especial del artista en forma de dibujo animado.

El programa fue producido por la empresa que administra la herencia de Michael Jackson, propietaria de los derechos de muchas de sus canciones, por lo que presenta en su banda de sonido versiones únicas de temas como Smooth Criminal, Billie Jean, Thriller, Bloodonthe Dance Floor, Dangerous, WillYou Be There, entre otras.

Por su parte, los personajes animados fueron interpretados por actores reconocidos, como Christine Baranski (Mamma Mia!), Alan Cumming (TheGoodWife), Lucy Liu(Set It Up) y Jim Parsons (The Big BangTheory).

De esta manera, OnDIRECTV continúa sorprendiendo a sus clientes, con novedades pensadas para cada momento del año.

Michael Jackson’s Halloween

Jueves 25 de octubre, 11:00 p.m.

Información de programación:

OnDIRECTV SD (Canal 201)

OnDIRECTV HD (Canal 1201)