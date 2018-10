OPINIÓN Retacitos 29-10-2018 #29Oct

Llamó poderosamente la atención que a Manuel Galindo lo hayan defenestrado de la Contraloría General de la República, en donde dicen en medios políticos siempre actuó siguiendo las instrucciones del Palacio de Misia Jacinta, pero cayó en desgracia cuando comentó en una entrevista pública que “la corrupción sigue galopante”, esto fue suficiente para que le cortaran la cabeza. Por supuesto, cuando se supo quien lo sustituiría, un personaje que no hace honor a su apellido, en los pasillos del parlamento venezolano se escuchó decir a más de un diputado, quienes conocen a fondo el pedigrí del susodicho, “Zamuro cuidando carne”.

Quienes cometieron la torpeza de ordenar el ataque contra María Corina Machado y la gente que la acompañaba en Upata, estado Bolívar, creyeron que se amedrentaría y recularía en su gira, pero que poco la conocen, esa es una mujer 4×4, todo terreno, además del tamaño del compromiso que le pongan por delante, siendo la única que ha mantenido firme en sus posiciones, sin guabineos y esto es lo que parece molestarle no solo a los chavistas que ven en ella un peligro real, como a los propios dirigentes de oposición que también critican sus irrefutables planteamientos sobre la crisis nacional y su posible salida.

Un conocido parlamentario muy vinculado a Lara, cuando le comentaron que el burgomaestre achocolatado había formulado públicamente, sus cálidas falicitaciones a Carmelina, por la “brillante gestión” realizada en su primer año al frente de la gobernación de esta entidad federal, comentó en tono muy serio y adusto, “y es que esta señora tiene alguna gestión”, lo que pareciera no estar muy desacertado porque lo que comentan en la capital musical de Venezuela, es que no hay agua, tampoco electricidad, no hay gas, no hay comida, tampoco medicamentos, la inseguridad sigue haciendo estragos, y existe un toque de queda auto impuesto por la propia gente, ya que sabe el riesgo al que se expone si sale después de las 7: 00 de la noche.

En la calle principal de Yacural, en Santa Rosa hay un bote de aguas negras que ya tiene meses contaminando el ambiente, los reclamos de los vecinos a las autoridades competentes no han tenido ninguna respuesta, lo que pone en evidencia la ineficacia y la desidia que los caracteriza, aseguran quienes habitan en la zona, que al gobierno regional y municipal les tiene completamente sin cuidado lo que allí ocurre y acontece, llegando a la conclusión que solo se preocupan cuando hay elecciones; sin embargo, parecen haber olvidado que el próximo 9 de diciembre se elegiran los nuevos concejales. ¿Será que en estos días que faltan, resuelvan este grave problema.

El problema del transporte, no solo en el ámbito regional, sino tambien nacional, tiende a complicarse. Las diferentes organizaciones de transportistas han anunciado que a partir del 1° de noviembre comenzarán a cobrar en todas las rutas del país, una tarifa de 5 Bs.S; sin embargo, ya hay algunos dirigentes que aún no han comenzado a cobrar este monto que quintuplica la tarifa vigente, y ya están planteando que es insuficiente y que debería costar el pasaje 10 Bs.S. Si el Gobierno no le pone “un parao” a algunas apetencias exageradas, para enero estaremos pagando 100 Bs.S. Anótenlo.

Esta última semana los amigos de lo ajeno volvieron a hacer de las suyas en las instalaciones de la UCLA, en esta oportunidad al parecer le correspondió al Decanato de Ciencias Veterinarias, el cual tienen de “sopita”. Aseguran que arrasaron con los equipos de computación y con los laboratorios de Parasitología, llevándose una gran cantidad de reactivos. Por supuesto, como siempre nadie vio nada, aun cuando son equipos que no caben en un bolsillo o en una bolsa de mercado, por lo que no descartamos en la complicidad interna, ya en una oportunidad lo advertimos y el tiempo nos dio la razón.

Sería interesante averiguar si es cierto que en la Urb. Trapiche Villas, cerca de Valle Hondo, al parecer los vecinos habrían tenido que comprar un transformador a una empresa de la Zona Industrial I, porque de acuerdo con lo que comentaron, en la estatal electrica regional les dijeron que no tenían los 20.000 bolívares soberanos que les costo el equipo a comienzos del mes de septiembre. La pregunta que todos los usuarios se hacen, ¿Acaso a la empresa le pagan por sus servicios con ruedas de tostones? ¿Es que acaso el Estado venezolano no asigna un presupuesto a la empresa, para atender estas necesidades?

Continuamos recibiendo denuncias en torno a la anarquía que existe en Barquisimeto, por parte de las distintas empresas distribuidoras de gas, las cuales recomiendan solo pagar por el combustible los precios regulados; sin embargo, si no te bajas de la mula no hay gas. Por ejemplo, la cliente N° 1070167 tiene más de seis meses que no le llega su bombona de gas de las grandes, casos similares viven los vecinos de distintas urbanizaciones, lo que evidencia que al parecer si existe una mafia que está cobrando por llevar el gas a los hogares, pero la Sundde brilla por su ausencia.

Muy poca bulla se ha hecho en torno al hurto perpetrado en la planta fruticola Ana Soto de Bobare, en Lara. En efecto al parecer un coordinador del área agrícola en complicidad con un ex trabajador de Lácteos, ordenaron un despacho de mercancía en existencia que sería destinado para los productores de piña, el material fue sacado con documentos supuestamente falsificados, colocada la denuncia fue detenidos uno de los presuntos responsables, el que por cierto no es muy leal esta tras las rejas, el otro con apellido de marca de condimentos esta solicitado, pero en su residencia localizaron el 80% del material sustraído, este último esta vinculado con personas muy respetables de la región.

La presencia de la actriz Angelina Jolie, enviada especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Perú reuniéndose con los inmigrantes venezolanos que han llegado a esa nación sudamericana, parece que le ha producido escalofríos a varios altos funcionarios del Gobierno y entre altos jefes del partido oficialista, como es el caso de Diosdiablo, quien tuvo el tupé de decir, con toda la intención de desprestigiar el trabajo de Jolie, que era funcionaria de la CIA, cuando uno escucha este tipo de expresiones, pone en duda la inteligencia de las personas que las pronuncian, por eso dicen que en boca cerrada no entran moscas.

Se le enreda el papagayo al Gobierno con la creciente cantidad de protestas, principalmente de trabajadores de organismos del Estado, candelita que prendieron las enfermeras y se regó por todo el sector salud, luego de unieron las universidades, los trabajadores de la Cantv, Petroleros, Corpoelec, CNE, Empresas Básicas de Guayana, Cancillería, Asamblea Nacional, Magisterio, todos rechazando la unificación de las tablas salariales, a través de las cuales se elimina la meritocracias, se dejan sin efectos las bonificaciones por hijos, formación académica, guardias, horas extras, existiendo consenso en que van a permanecer en la calle, hasta tanto no se revierta la medida.

Mucho ruido está generando entre los millones de jubilados y pensionados, así como tambien entre muchos trabajadores de la administración pública, los anuncios hechos por el inquilino temporal de Miraflores, a quien se le vence el plazo el 10 de enero, en torno a que los aguinaldos serán pagados en Petros, instrumento que no se conoce ni interna ni tampoco a nivel internacional, con el cual no se han realizado operaciones, en términos populares, nadie sabe como se come eso, de allí que la gente prefiere que le paguen en bolívares soberanos, así sean devaluados, pero constantes y sonantes. Asimismo, se comentan que se le va a seguir dando largas al aumento de la gasolina, porque el gobierno sabe que está jugando con candela y que el clima es de alta tensión, así que hay mucha angustia en el alto gobierno.

De acuerdo con los sondeos que hemos realizado, es muy probable que esta próxima semana, se dé por fin en la Asamblea Nacional, el debate que se ha venido posponiendo, en torno a la “interesada y mediatizada” participación del españoleto Zapatero insistiendo en el diálogo, a pesar de los recurrentes fracasos que ha tenido en su gestión, que al parecer solo le ha servido para venir a pasear a Venezuela, hospedarse en hoteles cinco estrellas, comer y beber muy bien, pero en nada ha favorecido los intereses del pueblo venezolano, cada día más castigado, así que hay que estar muy atentos en torno a lo que decida el Parlamento, porque al parecer el personaje dizque tiene sus defensores entre los partidos tradicionales.

A propósito, vimos en las redes sociales como el perifoneador de Yaritagua, se deslindó y estableció distancias con el caso del españoleto, advirtiendo que no respalda ningún diálogo o negociación con la dictadura castromadurista, que no sea para que agarren su maleta, salgan del poder y retorne la democracia, advirtiendo que todo lo demás es hacerles el juego, aclaratoria que nos parece perfectamente válida, por que hay muchos comentarios que señalan que UNT anda en la movida de nuevas conversaciones con el gobierno, lo cual no es descartable, no olviden que el líder de esa organización lo dejaron en libertad sin mayores explicaciones, y nunca se conoció el fondo de esa negociación, así que amanecerá y veremos.