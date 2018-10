Según análisis de Luis Vicente León, aún no está cerca la salida de Nicolás Maduro #29Oct

Luis Vicente León evaluó los diferentes escenarios para Venezuela en un mediano plazo, tomando en consideración las situaciones negativas a nivel político y económico que padece el país.

En un artículo de opinión del propio León, inició afirmando que “en este momento es absurdo realizar proyecciones lineales, como si tuviéramos claras todas las variables que determinarán el futuro del país. Estoy de acuerdo con quienes plantean que la política es relancina y podría ocurrir casi cualquier cosa en los próximos meses o años, por lo que proyectar se convierte en un ejercicio con alto riesgo de equivocarse. Aún así, asumimos el reto de jerarquizar variables y construir la mínima cantidad posible de escenarios potenciales y para eso arranco con algunos supuestos que limitan las incertidumbres”.

Siguiendo esta idea, el economista aseveró que no está de acuerdo con la idea de que en Venezuela se aproxime una salida del actual gobierno, al evaluar las acciones internacionales, ni “estamos frente a un cambio económico profundo, completo y determinante hacia la apertura y la globalización modernizadora, aunque sí cerca de un flexibilización presionada por la hiperinflación”.

Además, León destacó que los escenarios que se desarrollen deben atenuar la incertidumbre sobre el modelo económico que se implementará en Venezuela. “Con hiperinflación, es difícil imaginar que el Gobierno pueda mantener el status quo, pero no nos debatimos entre primitivismo y modernidad, sino sobre qué tipo de primitivismo vamos a tener: 1) impermeable, radical, comunizante, que saca del juego las posibilidades reales de acción del sector privado o 2) flexible, que nos lleva al primitivismo permeable, con margen de maniobra privada, aunque limitado, caracterizado por la dualización de la economía, en la que el gobierno da espacios restringidos a la inversión privada y al mercado conviviendo con segmentos totalmente controlados por él. Es decir, dos tipos de economía: la pública, controlada, cerrada y populista y la opción de un mercado más abierto, donde los privados pueden servir a los consumidores con acceso a moneda extranjera, incluyendo ahorros externos, remesas, exportaciones, turismo, operaciones fronterizas o compensaciones salariales en divisas”.

Por último, León aseveró: “Si bien no estamos esperando cambio de gobierno de la revolución a la oposición, esto no indica que Maduro no corra riesgos de ser sustituido“.