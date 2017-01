COPEI: Nuevo gabinete tiene como objetivo dar la última estocada a la democracia

Un mensaje a los miembros de la Fuerza Armada para recordar la responsabilidad que tienen frente a una crisis que afecta a toda la sociedad venezolana y amenaza con extinguir nuestra propia identidad republicana, envió este sábado el partido socialcristiano Copei, a través de un comunicado.

Expresan que en la alocución del miércoles 27 del pasado año, desde el Campo de Carabobo, Nicolás Maduro ratificó su ya conocida disposición de continuar profundizando el proyecto político totalitario que sumerge a nuestro país en un caos de impredecibles consecuencias.

Destacan que es significativo que frente a un país hundido en una espantosa miseria y en una terrible crisis humanitaria, el presidente de la república ordene sin rubor nuevos y millonarios gastos militares, que por cierto no serán objeto de control institucional, y se adquirirán en la más completa y sospechosa discrecionalidad.

Ante esta grave realidad, Copei se dirige a los miembros de la Fuerza Armada para recordar la responsabilidad que tienen frente a una crisis que afecta a toda la sociedad venezolana y amenaza con extinguir nuestra propia identidad republicana.

Tal y como lo dispone la Constitución, los militares son obedientes al poder civil, no deliberantes y ajenos a cualquier militancia partidista. Por tanto la Fuerza Armada no puede ser convertida en el brazo represivo de una “revolución”, que no está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico y que además en su innegable fracaso es objeto del más abrumador repudio ciudadano.

La llamada revolución socialista, invocada por el régimen y por la cúpula castrense militante del PSUV, es una imposición ilegal al mundo civil, y también a los ciudadanos que integran los distintos componentes militares, y que como parte de esos componentes al servicio de la república, están obligados a respetar nuestra Carta Magna y a desobedecer cualquier orden superior que la viole.

Copei quiere señalar ante los compatriotas de la fuerza armada, que si bien lo dicho por Maduro a partir del pasado 27 de diciembre no es diferente a la ya tradicional retórica del régimen, estos señalamientos ocurren cuando en el país se percibe un quiebre institucional definitivo promovido desde la cúpula del poder ejecutivo con el apoyo del alto mando militar.

Los cuerpos armados al servicio del Estado han comprobado, y son los más directos testigos de estos brotes de violencia producidos por la progresiva descomposición social que sufre el país.

Mientras todo eso ha ocurrido, el fracasado diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición, con la presencia del representante del Vaticano, pone de manifiesto y sin excusas posibles la naturaleza tiránica del actual gobierno.

La negativa a poner en libertad a los presos políticos, y a permitir el retorno de los exiliados, la continuación del acoso y destrucción de la empresa privada, la total desatención a la grave crisis humanitaria que sufre el país son temas que no pueden ser evadidos por quienes además de militares son ciudadanos con derechos y deberes consagrados en la Constitución y las leyes.

El régimen intentará no sólo enfrentar con violencia manifestaciones pacíficas que reclaman derechos políticos fundamentales, tal y como lo ha hecho reiteradamente en el transcurso de estos 17 años. Se dispone ahora a reprimir militarmente un conflicto social que se agudiza peligrosamente, en medio de una inflación calculada para este año 2017 por el Fondo Monetario Internacional, en 2.200 por ciento.

Los efectos de esa hiperinflación, fenómeno hasta ahora desconocida en la historia venezolana, serán devastadores y ya comienzan a sentirse. Conoce el mundo, que en la Venezuela ayer petromillonaria, hoy existen miles de compatriotas hurgando en las bolsas de basura para mitigar el hambre. Es que ya hemos comenzado el descenso al barranco de una miseria nunca vista en la historia de la Venezuela moderna.

Ante esta cruel realidad causada por un régimen contrario a la naturaleza del venezolano, a sus tradiciones pacíficas y a su vocación por la tolerancia y la convivencia, lejos de apuntar hacia la búsqueda de soluciones, Maduro nos anuncia un gabinete ministerial cuyo objetivo es darle la última estocada a la democracia, señala el comunicado.

Afirman que en ese nuevo Gabinete se fortalecen las mafias corruptas vinculadas a los grandes negociados que han devorado los cuantiosos ingresos percibidos por el país y derrochados irresponsablemente por la mal llamada revolución. En ese gabinete figuran personajes buscados por la justicia internacional y acusados de pertenecer al mundo del narcotráfico internacional. En ese gabinete se encuentran activos colaboradores de Hezbolá, de ETA y de otras organizaciones terroristas protegidos y entrenados en territorio venezolano.

El comunicado está suscrito por Roberto Enríquez, Presidente General y Roberto García, Secretario General