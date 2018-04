El 45% de industrias larenses ocupan solo un 20% de su capacidad instalada

El 43% de las industrias del estado Lara está utilizando solo un 20% de su capacidad instalada, el 20% utiliza menos del 20% y un 18% utiliza entre un 20% y 40%, de acuerdo con encuestas ordenadas por la Cámara de Industriales de la región, señaló Giorgio Reni, vicepresidente de Fedecámaras Lara.

El dirigente empresarial estuvo este lunes participando en una conferencia de prensa, donde los presidentes de las Fedecámaras regionales, expusieron la problemática que enfrentan en cada una de sus áreas de influencias, existiendo coincidencias en problemas como escasez de insumos, de transporte, fallas de electricidad, diáspora de personal calificado, y Lara no es una excepción.

-En cuanto a la renuncia de empleados, sobre todo gente joven, preparada que estan emigrando o cambiando de rubro de trabajo, un 52% de las empresas dicen que han perdido hasta el 20% de sus empleados y un 45% dice que han perdido entre el 20% y el 40% de sus empleados que han emigrado o se han ido de las empresas-.

Advierte que es necesario entender que en una empresas no son necesarios únicamente las maquinarias y los equipos, sino que el principal capital que tienen es el recurso humano entrenado y con conocimiento, que son los que garantizan la calidad y la excelencia de la producción.

Destaca asimismo el dirigente empresarial, que los empresarios, al ser consultados en torno a las expectativas futuras, el 81% estiman que sus entradas serán menores o similares a las del 2017 en términos reales, recordando que estamos entrando como país, en el quinto año de decrecimiento o pérdida de Producto Interno Bruto.

Asegura que la cartera de pedidos de algunas áreas como alimentos y medicinas, han sido menos afectadas que otras que han tenido menos afectación, pero en la medida en que existan controles de precios, no pueden tener una buena rentabilidad, por lo tanto al haber distorsiones en los costos, los salarios y los precios de venta, se distorsiona toda la economía, admitiendo que hay empleados que ganan bajos salarios, pero no se los pueden ajustar por que la base monetaria y económica no se los permite.

Consultado en torno a las decisiones que deberían tomarse para revertir esta situación, el vicepresidente de Fedecámaras Lara, está muy claro en que se impone un cambio de modelo económico.

-Si el gobierno no cambia el enfoque económico 180 grados, en el país vamos a entrar a una debacle de impredecibles consecuencias, como lo han expresado todos los sectores de todas las regiones, donde habrá mucha más necesidad, escasez, ya que cuando estamos a 20 días para que arranque el ciclo de siembra y los agricultores no tienen ni siquiera un 15% de los insumos que requieren para poder sembrar, entonces si esto es así y no hay dólares por importación de petróleo, tampoco petros para poder convertirlos en alimentos, estaremos en presencia de una hambruna mucho más acentuada-, aseguró Reni.