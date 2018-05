Asdrúbal Oliveros: Inflación al cierre del año 2018 podría alcanzar el 160.000 %

Con una tasa de inflación de 85% en los primeros tres meses de este año, si proyectamos este comportamiento, para finales de año tendremos en Venezuela una inflación de 160.000%, aseguró el director de Ecoanalítica, economista Asdrúbal Oliveros, en el foro “Venezuela: Voces de la economía, soluciones que motivan”.

Este encuentro fue organizado en el marco del Primer Aniversario de Fedecámaras Radio, en el cual se pasó revista a la tragedia que vivivimos, del impacto que puede tener en la gente el proceso destructivo que es ciclo hiperinflacionario y de la necesidad urgente de que este problema sea solucionado por parte de las autoridades.

Hizo luego referencia a las cifras que ofrece el sector manufacturero, representado en Conindustria, que habla un poco de la capacidad instalada que ha venido mermando, principalmente por la ausencia de materia prima, de insumos, de bienes intermedios para poder operar, dada la caída de las importaciones, tambien de las liquidaciones de divisas en el mercado oficial y el incremento tan abrupto de la tasa paralela, que impide que muchos empresarios puedan comprar sus insumos por el alto costo que esto representa, y el impacto que puede tener en el precio final del producto, que prácticamente lo haría inviable.

-Eso esta llevando a que muchas empresas del sector industrial, estén cerrando puertas, reduciendo sus jornadas, reduciendo su tamaño, afectando la producción de bienes y servicios, incrementando el problema del desabastecimiento y escasez, generando más presión en los precios, desarrollo de mercados negros y perjudicando al usuario final, al consumidor, que tiene que menos disponibilidad de productos y los tiene que pagar más caros-, dijo Oliveros.

Consultado en torno a la proliferación de monedas que se han estado creando en algunas zonas de la capital, afirmó que esto es propio de países que pasan por hiperinflación, donde obviamente no hay capacidad de imprimir con gran velocidad billetes por parte de las autoridades, y esto ha llevado a que sean las propias comunidades, quienes de alguna forma estén buscando soluciones y que aparezcan estos llamados billetes comunales, indicando que luego es muy dificil recoger todo esto y coordinar todo este esquema más allá de lo que hace en un campo determinado.

Rechaza la dolarización

Asegura que no es la dolarización, el mecanismo mediante el cual se pueden resolver los problemas que hoy tiene la economía venezolana.

-Yo siempre me he manifestado estar en contra de la dolarización, creo que no es la solución, creo que de ninguna manera en las condiciones actuales de Venezuela, porque primero te mataría tu capacidad de diversificarte, además te afectaría fuertemente tu capacidad de compra y de consumo, dejaría a la economía muy empobrecida y con muy poco margen para crecer; creo que hay otras herramientas como las políticas fiscal, monetaria, cambiarias a las cuales no deberíam,os renunciar y que pueden enrumbar a Venezuela, están los casos exitosos como Brasil, Perú, Chile, Colombia, países que han podido tener economías mucho más estables, sin renunciar a su moneda-, dijo Olivero.