Construcción registra caída de -93 % y diez años de contracción del PIB

Una contracción del orden del 93 % registra en estos momentos la industria de la construcción, con lo cual arriba al decimo año consecutivo de caída del Producto Interno Bruto del sector, asegura el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Andrés Sosa Branger.

Asegura que hay una cantidad de factores que afectan al sector construcción, y que constituyen las causas del porque el sector está paralizado, explicando que uno son las empresas básicas del país, después de la nacionalización cayeron en una falta de productividad enorme, al extremo que Sidor no produce ni el 10 % de su capacidad instalada; las empresas cementeras tampoco llegan a producir lo que corresponde a su capacidad instalada y solo operan a un 40 %, a esto hay que añadir la quiebra del sector industrial del país, se han perdido las dos terceras partes del sector manufacturero, de 14.000 empresas que habían, apenas quedan unas 4.000 operativas, que operan entre un 30& y un 35 % de su capacidad instalada.

-Si a esto le agregamos las pérdidas que producen las empresas en manos del Estado, la emisión de dinero inorgánico para financiar el gasto público, esto es lo que ha producido una devaluación galopante, que ha empobrecido a todos los venezolanos, y esto conlleva a que los venezolanos tampoco tengan suficiente poder adquisitivo para poder comprar bienes, el 93 % de la población manifiesta que escasamente los recursos le llegan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de acuerdo con la última encuesta de ENCOVI el 80 % de la población está en condiciones de pobreza y el 53 % está a niveles de pobreza crítica-, asegura Sosa Branger.

Advierte asimismo, que el otro problema grave es el del financiamiento, porque así como se ha empobrecido la gente, se ha descapitalizado la banca, y dentro de este escenario el banco más importante solamente te puede prestar 10 millones de bolívares, con eso no se puede construir un edificio de un piso.

-Entonces si no tienen financiamento, la gente no tiene poder adquisitivo, no tienes materiales, entonces el sector construcción se ve afectado, si a eso le añades un marco regulatorio punitivo y desincentivo, es por eso que el sector está paralizado y se han perdido más de 1 millón 100 mil empleos por esta política del Estado-,asegura.

Explica que cuanto se habla de edificaciones para oficinas y centros comerciales, la pregunta que todos en el sector se formulan, es construir ¿Para quién?, los comerciantes en este país están totalmente quebrados, no encuentran como reponer la mercancía en sus anaqueles, uno porque se acabó la producción nacional y, dos, porque no hay divisas para importar nada para poder vender y entonces se ven los centros comerciales que parecen pueblos de fantasmas, no hay nadie, entonces no se pueden construir nuevos centros comerciales.

Señala en cuanto a la construcción de oficinas, que si el país está en un proceso de contracción, donde el PIB venezolano en los últimos tres años ha caído en – 35 %, surge la misma pregunta, ¿construir oficinas, para quien?

-Qué negocio nuevo se está creando en el país, que industria nueva se está levantando, que actividad nueva se está generando, ninguna, por el contrario se está destruyendo las actividades. Recientemente estábamos revisando unas cifras comparativas, y aún se habla de la gran depresión que hubo en Estados Unidos en los años 30, donde a la gente le daban sopa en la calle, esa crisis obedeció a una caída del PIB del 26 %, nosotros hemos caído 35 % en el mismo período de tiempo, pero aquí no se le da sopa a la gente, el gobierno asegura que no hay guiso, aquí le damos una caja CLAP que la venden a la gente en 10.500 bolívares, pero quienes importan los productos que contienen las cajas los adquieren con divisas a 10 Bs/$, entonces te venden la caja CLAP en 1.000 dólares, cuando los productos que esta contiene no llegan a los 30 días-, explicó.

PIB construcción cae desde hace diez años

Recuerda Sosa Branger que el PIB construcción viene cayendo desde hace 10 años; en el sector público ha venido cayendo abruptamente desde el año 2012, hay que recordar que los precios del petróleo comenzaron a caer a partir del 2014, lo que evidencia que la caída del sector público no obedece al debilitamiento de los precios petroleros.

-Al sector público a pesar de que le ingresó una suma millonaria, la más importante que haya ingresado en la historia del país, el sector público no invirtió en infraestructura lo que ha debido invertir, es decir que solo invirtió 2,3 puntos del PIB cuando ha debido invertir 7 puntos del PIB, es decir que no solo invirtió poco, sino que invirtió mal, en efecto invirtió en una gran cantidad de obras asignadas con sobreprecio alarmante-, afirmó-

Advierte que Venezuela en estos momentos, está en el penúltimo lugar en competitividad en Latinoamérica en materia de infraestructura, cuando antes estábamos en el primer lugar y para que se puedan dar cuenta de la gravedad del problema, solamente las obras de construcción que hemos identificado que están paralizadas, las cuales al no terminarse no le prestan servicio a nadie, el gobierno invirtió US$ 44.000 millones, es decir más de 4 veces las reservas internacionales.

-En la Misión Vivienda se perdieron, se dilapidaron se malgastaron, más de US$ 78.000 millones, porque se gastaron más de US$ 195.000 millones para construir 100 mil viviendas, lo que le costó al Estado 83.000 dólares cada vivienda, cuando la norma internacional establece 45.000 $/por unidad-, aseguró.

Señala que entonces cuando el venezolano se pegunta por qué no tiene harina de maíz, por qué no tiene aceite no tiene medicamentos, se recuerda que en la Misión vivienda se malgastaron US$ 78.000 millones; que solamente en las obras de infraestructura paralizadas hay US$ 44.000 millones enterrados y que no le producen nada a nadie; que las obras que se terminaron tienen tres o cuatro veces su valor, se determina que el daño que se la he causado el país es tremendamente grave, señaló Sosa Branger en Fedecámaras radio.