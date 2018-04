FEDEAGRO: Peligra ciclo de siembra de invierno por demora en la entrega de insumos

El proceso de siembra de productos agrícolas, que debe comenzar dentro de 20 días, está en peligro debido al retraso en la entrega de fertilizantes, la urea y las semillas advierte el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas (Fedeagro), Celso Fantinel.

Reveló que de acuerdo con la información que está manejando la organización gremial, se estima que para el mes de abril deberán llegar al país 106 mil bolsas de semillas en el mes de abril; 156.000 en el mes de mayo y 176.000 bolsas en el mes de junio, lo que apenas alcanza para sembrar unas 350 mil hectáreas cuando mucho.

Recordó que el ministro de Agricultura y Tierra tenía previsto el año pasado, que en el 2018 se estarían sembrando un millón de hectáreas en todo el país, advirtiendo que “por el camino que vamos, creo que no vamos a llegar a sembrar no más de 200 mil hectáreas”, además de mal sembradas por que no hay fertilizantes.

-La situación del sector agrícola venezolano, es cada día más preocupante, porque no solamente venimos registrando una fuerte caída en superficie de siembra, sino también en cuanto a la producción por la falta de insumos, lo que impide que se pueda sembrar con eficiencia-, señaló Fantinel con una trayectoria de más de 40 años sembrando maíz en el Guarico.

Señaló que el resto de los sectores están en iguales o peores condiciones que el maíz, señalando que en el caso de la caña de azúcar no fue fertilizada, tampoco el café, tampoco las hortalizas, advirtiendo que ya es prácticamente una realidad que el ciclo de invierno, que es el más importante para la producción agrícola, se verá muy afectado debido a la demora en la entrega de los insumos, advirtiendo que los resultados “serán peores que los que se registraron en el 2017”.

-A todas estas, el Gobierno solo dice que van a llegar los abonos, las semillas, los herbicidas, agroquímicos, pero hasta ahora no se han visto las entregas a los agricultores, es decir aún no tenemos ni siquiera el más leve indicio de las fechas en las cuales estos insumos estarán al alcance de los productores, incluso hemos estado hilando fino y hasta hemos pensado que deben estar rogando para que la lluvia no llegue temprano-, afirmó.

Estima que esta demora en la entrega de los insumos, va a retrasar todo, afirmando que con estos escenarios y en estas condiciones, no se puede trabajar, mucho menos garantizar un aumento en la producción nacional, para satisfacer las necesidades de la población, que por culpa del Estado tendrá que seguir pagando precios elevados por los rubros agrícolas; advirtiendo además que muchas industrias, comercios y fincas van a tener que cerrar sus puertas, porque no tendrán insumos para trabajar.

Para el vicepresidente de Fedeagro, resulta evidente que el Gobierno no tiene ningún interés en buscar las soluciones, para resolver los problemas que en estos momentos están colocando a los agricultores venezolanos, contra la pared, afectando de paso al país y a los consumidores.