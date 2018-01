Luis Vicente León: El incremento salarial es indispensable hoy y es absurdo oponerse

El economista y director de la consultora Datanálisis, Luis Vicente León se refirió este miércoles al aumento de sueldos y salarios anunciado el pasado 31 de diciembre por el Ejecutivo Nacional. Señaló que aunque no resuelve la crisis económica de los venezolanos, es “indispensable y absurdo oponerse”.

Desde su cuenta en la red social Twitter, León señaló que “el aumento salarial es un analgésico clave para el dolor. Pero no resuelve para nada la enfermedad que lo origina. El problema no es la pastilla que te tomas (aumento salarial). Sino la que no te estás tomando (liberar y racionalizar la economía y promover la producción privada)”.

Explicó que el problema radica en que sin aplicar un modelo de ajuste, abrir mercados, liberar cambio, estimular producción privada, obtener recursos frescos y rescatar confianza, los sueldos serán “indispensable mañana, pasado y el día siguiente”.

“El incremento salarial es indispensable hoy y es absurdo oponerse”.

El especialista económico afirmó que “mientras más necesario sea elevar los salarios permanentemente para ayudar a la población trabajadora que ve pulverizado su ingreso producto de una inflación desbordada, más obvio es el fracaso del modelo que nos trajo hasta aquí”.