Médicos de Lara decidieron levantar el paro, según Linda Amaro #20Abr

Los médicos residentes del estado Lara quienes mantuvieron por más de 18 días la paralización de los servicios médicos en los principales centros asistenciales de la entidad decidieron levantar la protesta, según lo informó este viernes la Dra. Linda Amaro, Directora Regional de Salud de Lara.

“Recibimos una llamada del Dr. René Rivas, donde nos informó que en Asamblea, decidieron levantar el paro médico”, según informó a los colegas de Fe y Alegría 97.5 FM, de acuerdo a su cuenta de Twitter. Agregó que desde la Gobernación del estado Lara fueron aprobados dos bonos adicionales.

“La Gobernadora aprobó dos bonos adicionales, que se pagaron el viernes a todos los médicos residentes. Este bono supera el Bono Nocturno”, dijo.

Explicó que en la gestión anterior la salud en Lara se quedó en “pésimas condiciones. El gobierno anterior solo pintó las fachadas del Hospital. Se cerraron muchas áreas por falta de inversión real”.

Además no realizó el trabajo de actualización de nómina de manera responsable y procedieron a solventar la situación. “Tuvimos que sincerar la nómina porque primero no teníamos la data completa del último Concurso realizado…no vamos a pagarle a médicos que no se encuentran en el país. Gracias a Dios, sinceramos las nóminas de los médicos residentes de Barquisimeto”.