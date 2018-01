Disminuye capacidad adquisitiva de pensionados tras el incremento salarial

Los adultos mayores del país ahora son más pobres. Esa es la estimación de Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Pensionados y Jubilados y se basa en el reciente decreto presidencial sobre el aumento de salario mínimo y cestatickets.

Apunta que aunque parezca contradictorio porque el trabajador percibirá más ingresos, la capacidad adquisitiva será menor debido al encarecimiento de los bienes y servicios.

Silva manifiesta que al escuchar el anuncio del aumento del 40% sobre el salario base, pasando de 177.507 a 248.510 bolívares y el aumento del cestaticket de 279.000 a 549.000 bolívares, los adultos mayores se asustaron, “este es el único país donde no nos alegramos por ganar más”.

La situación de los pensionados es más inestable al recordar que ellos sólo reciben el salario base y un bono de guerra económica que no representa ni la cuarta parte del ingreso total del bono de alimentación.

-Nosotros luchamos para que en la Constituyente de 1999 se lograra la homologación de las pensiones y jubilaciones al salario mínimo pero ese logro, lo comenzamos a perder cuando el fallecido presidente Hugo Chávez comenzó a diferenciar el salario mínimo de los tickets de alimentación. En un principio no nos afectó porque la diferencia era mínima, pero ahora que el pago de tickets duplicó el salario, nosotros quedamos muy por debajo.

Un trabajador que devengue sueldo mínimo recibirá 797.510 bolívares mientras que el pago integral de los pensionados totaliza 347.914 bolívares.

En vista de esta diferencia, el monto percibido mensualmente por un adulto mayor no satisface sus necesidades, especialmente médicas y de alimentación.

Mientras un pensionado recibirá 347 mil bolívares, el Cendas informó que el precio de la canasta básica familiar –en diciembre de 2017- era de 13.883.365,39, es decir lo equivalente a 40 mensualidades.

El coordinador nacional del Comité de Pensionados y Jubilados también critica que el gobierno desplace la seguridad social por la asistencia social, diferencia que impide a los adultos que tuvieron una vida productiva de trabajo, percibir jubilaciones y pensiones dignas, que le permitan tener calidad de vida.

-Resulta incomprensible que se otorgue un bono de niño Jesús mayor a la mensualidad que da el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para los pensionados y jubilados. Ahora nos ponen a los adultos mayores en una situación de exclusión porque si no tienes el Carnet de la Patria o no militas en un partido, no recibes beneficio social, es decir los adultos mayores que no simpaticen con Nicolás Maduro quedan excluidos de su gobierno.