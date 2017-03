Hacer aquello que te apasiona solo depende de ti

Emprender no es tan sencillo, se requiere mucha valentía, coraje y ganas, muchas ganas de salir adelante. Hacerlo en tu país quizá se te haga más viable, pero hacerlo fuera de tus fronteras donde todo es tan diferente es probablemente un poco más complicado, pero ¡hey! ¿quién dijo que el éxito es fácil de alcanzar?, es necesario esforzarse y mucho, un ejemplo de ello es Maylin Naveda, joven maracucha de 30 años de edad, comunicadora social egresada en el 2008 de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, emprendedora y con sangre vinotinto como ella misma se identifica.

Luego de graduarse estuvo trabajando en un programa de radio, además de coordinar y organizar eventos de algunas fundaciones en su región que le permitían estar constantemente frente a las cámaras.

Decidió emigrar; nuevas aventuras

En enero del año 2014, Chile fue el destino, una decisión que marcó definitivamente un antes y un después para la vida de esta soñadora. Entre los motivos que la impulsaron a tomar este nuevo reto fue reunirse con sus padres quienes ya vivían en este país, además de comenzar a formar una familia, ya que estaba recién casada cuando se marchó con una maleta llena de sentimientos encontrados por dejar la tierra que la vio nacer.

-Se me dificultó conseguir trabajo de mi profesión, tuve que tomar en cuenta otras opciones, sin embargo me di cuenta que había mucha información de interés para los venezolanos acá en Chile y que no existía ninguna red social que los apoyara en los temas migratorios y demás trámites necesarios para poder estar legal en este lugar, es allí cuando nacen Venezolanos en Chile en Instagram y Facebook como página oficial.

Comentó que al inicio, los seguidores eran generalmente personas de Venezuela que estaban residenciados en Chile y chilenos que tenían vínculos familiares con gente de su tierra.

A comienzos del 2015 el número de seguidores comenzó a aumentar impresionantemente y los mismos estaban completamente interesados en conocer todo lo relacionado al proceso de emigrar, “tenerlos allí, ver su receptividad, es lo que nos motiva cada día a seguir adelante con lo que estamos haciendo”.

Un proyecto amado

-Inicié esta plataforma por hobbie, un año después era un trabajo adicional. Venezolanos en Chile es como un hijo para mí, poco a poco he logrado grandes cosas como por ejemplo el hecho de ya estar constituidos acá como una empresa.

Adicional a esto tiene su propio negocio de marketing. Aunque cuenta con tres trabajos siempre ha pensando que no hay excusas cuando se quiere hacer algo, expresó que solo necesitas un ingrediente secreto y es tener intenciones firmes de salir adelante con lo propuesto.

-¿Qué has logrado a través de esta cuenta?

-He logrado grandes alianzas con empresas acá en Chile en pro de ayudar a los venezolanos, siendo la red pionera siempre estamos en contacto con los mejores eventos, etc. Adicional a esto, siempre tenemos la gratificación de que somos una red que busca contribuir con el bienestar de otros y eso es más que suficiente.

Estadísticas

Por correo ha respondido más de 3.500 con temas de asesoría sobre los procesos que se deben realizar. Por las redes más de 5.000 personas, “me atrevería a decir que hemos ayudado a más de 10.000 personas de diferentes maneras”.

Como venezolana la ha caracterizado ser una buena ciudadana, fomentando la migración responsable y esta es una de las razones que la llevaron a producir un canal de YouTube llamado: Venezolanos en Chile TV, “es la plataforma audiovisual que faltaba para mostrar todo lo que las redes no nos permite, por ser corto el tiempo de los videos, necesitábamos este medio para mostrar que somos excelentes profesionales, y que podemos hacer cosas de calidad fuera de nuestras fronteras”.

-¿Cuál es el propósito de este canal?

-Impulsar la migración responsable, mostrar la cultura chilena, enseñarle a las personas cómo se hacen las cosas en este país, tratar temas de interés, ser el canal de tv de todos los venezolanos, que seamos reconocidos como el mejor medio audiovisual acá, de venezolanos para venezolanos por medio de tópicos relacionados a la economía, emprendedores, migración, salud, eventos, cultura, deportes y calidad de vida.

Un equipo de 20 personas aproximadamente, entre periodistas, productores y creativos son quienes se encargan de darle vida a este proyecto que ha dado mucho de qué hablar y que definitivamente muestra que los venezolanos son trabajadores y buscan en todo momento tener un IMPULSO POSITIVO donde quiera que estén.