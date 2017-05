VIDEOS: Vuelve la gaita protesta por crisis en Venezuela

La gaita zuliana es sin duda alguna uno de los elementos representativos no solo de la cultura marabina si no también del venezolano. Cada año se escuchan gaitas en homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, a las madres, a la idiosincrasia zuliana y venezolana, pero se dejó de escuchar como cada año, la gaita protesta, aquella que se hacía en contra de los flagelos que se viven en la nación.

Como consecuencia de la llamada Ley Resorte las agrupaciones gaiteras produjeron cada vez menos gaitas protestas, por la censura que esta ley les colocaba en los medios de comunicación.

Sin embargo en el año 2017 todavía no se ha llegado al mes de Diciembre, que es la época gaitera por excelencia, y se empezaron a oír nuevamente en el ambiente musical venezolano la gaita protesta.

Esa gaita que hace un reclamo al gobierno de turno por la situación económica, social y política que vive la nación. Al mejor estilo del gran Ricardo Aguirre, que por cierto cumpliera años este martes 9 de mayo, agrupaciones gaiteras del estado Zulia, se hicieron parte de la protesta que se lleva a cabo en todo el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El cantautor venezolano Rafael “El Pollo” Brito, ha sido uno de los principales exponentes del genero a través de su carrera. Desde hace algunas semanas no ha desperdiciado la oportunidad de retomar la gaita protesta como bastión de la idiosincrasia zuliana y venezolana, más en esta situación tan delicada como la que vive Venezuela.

La agrupación gaitera “Gaiteros con la Democracia”, publicó su canal de YouTube un tema que se llama Que Viva la Democracia con un sentido video con imágenes de las últimas protestas que se llevan a cabo en todo el país. Con cerca de 50 mil vistas el video detalla en 4 minutos como ha sido la represión de los cuerpos de seguridad del estado en contraposición a la disposición de los venezolanos de salir a las calles sin miedo en contra del gobierno.

“Mi compromiso: cantar nuestra música y, a la vez, recordarles a todos los venezolanos lo que tenemos. Lo que no debemos dejar que nada ni nadie nos los quite. Y menos la politiquería. Me duele mi país, como a cualquiera de nosotros, yo sigo protestando con mi arma en las manos, mi cuatro. Las burlas, el sarcasmo, la ignorancia, la deshonestidad, la vista gorda, la altanería y la falsa moral no van conmigo”, comentó “El Pollo” Brito en uno de los videos que ha venido publicando en su cuenta de instagram como protesta a la situación de represión que viven los manifestantes en toda Venezuela.

Gaitas como “Señor Gobierno”, “La tierra de hombres valientes”, “Grito de Gloria”, “La Botijuela de Abdénago”, “De Carabobo a Cararabo”, son algunas de las gaitas que Rafael “El Pollo” Brito ha compartido últimamente en sus redes sociales.

“La tierra de hombres valientes” de Luis Germán Briceño, @catiremachete. GAITA PROTESTA ZULIANA Y VENEZOLANA P.D: por aquí seguimos, y lo mínimo que me toca es tratar de transmitirles cantando lo que siento por todo lo que pasa en el país #HeDicho #nocomocoba Una publicación compartida de pollobrito (@pollobrito) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 7:14 PDT

“GRACIAS, SEÑOR GOBIERNO”, de Nerio Ríos. GAITA PROTESTA ZULIANA Y VENEZOLANA. P.D: los artistas tenemos que saber que somos ciudadanos de un país que nos necesita. Esto es un desastre. Todos tenemos que hacer algo por esta locura. #hedicho #nocomocoba Una publicación compartida de pollobrito (@pollobrito) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 7:41 PDT

“¡Grito de gloria!”, De Wolfang Romero y Leandro Zuleta. GAITA PROTESTA ZULIANA Y VENEZOLANA. P.D: y al que le duela, que se sobe. #nocomocoba #ArribaVenezuela #hedicho Una publicación compartida de pollobrito (@pollobrito) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 5:25 PDT