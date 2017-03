Google anuncia avances en la detección de cáncer de mama con Inteligencia Artificial

Google ha publicado un artículo informando que han logrado buenos resultados al usar sistemas de inteligencia artificial para identificar el cáncer de mama.

Usaron el aprendizaje profundo para analizar miles de diapositivas de células cancerosas proporcionadas por una universidad holandesa, y empezaron a enseñar a los ordenadores a reconocer patrones en todos los datos, haciéndose así más inteligente a la hora de analizar una biopsia de cáncer de mama.

El objetivo es ayudar a los médicos a tratar mejor a los pacientes, sin querer sustituir a nadie, únicamente dando más recursos a la hora de la detección. El proyecto está liderado por Lily Peng, quien dijo en la CNN que se obtendrán mejores resultados cuando el ordenador trabaje junto al humano, nunca de forma independiente.

El sistema de inteligencia artificial de Google se destaca por ser muy sensible al cáncer potencial, señalando cosas que un humano puede no percibir, pero a veces tendremos falsos positivos, y será necesario que un médico especifique que eso no es cáncer. La tecnología aún está en pruebas, por lo que no se aplicará en el día a día a corto plazo, aunque algunos especialistas, como los del Centro Médico de la Universidad Radboud, creen que los primeros algoritmos para el cáncer estarán disponibles dentro de un par de años y que el uso rutinario a gran escala ocurrirá en unos cinco años.

La tecnología también será especialmente útil en partes del mundo donde hay una escasez de médicos, ya que podrán realizarse muchos diagnósticos en poco tiempo, una primera opinión que ayudará a detectar el problema antes de que sea tarde.