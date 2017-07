Plata larense en Juegos Mundiales

La capacidad técnica en los lanzamientos del larense Ildemaro Ruiz le dio importantes dividendos al quedarse con la medalla de plata en los Juegos Mundiales que se realizan en la localidad de Wroclaw en Polonia.

Tras una primera ronda y series de eliminación directas implacables, el barquisimetano se disputaba el sitial más alto del podio ante el coreano Youngseon Cho, pero en esa instancia fue superado en el primer duelo de manera contundente 226 a 182.

En la segunda confrontación el venezolano demostró mucho mayor nivel al ostentar un notable 253, pero el asiático estuvo un poco mejor al hilvanar 256.

A pesar de la caída final fue un gran torneo para Ruiz que venció en la semifinal al alemán Tobías Bording en dos partidas (226-203, 247-209), en las instancias anteriores dejó sin chance al japonés Shogo Wada (234-228, 289-214) y al canadiense Dan McLellend (243-202, 234-244, 210-200).

“Me levante en la mañana y solo una cosa pensaba una y otra vez… ¡Si se puede! Y era lo único que me repetía hoy tiro a tiro, los que me conocen saben lo duro que he trabajado por esto y que aún falta más. No tengo ningún mal sabor de boca porque se repetirá la ocasión”, destacó Ruiz por su cuenta de Instagram (@ildemaro_ruiz).

El larense ha levantado el nivel en los últimos meses al finalizar cuarto en el prestigioso Brunswick Euro Challenge 2017 de Madrid (incluido dos juegos perfectos, 330 puntos).

Otro venezolano que vio acción en esta disciplina fue Massimiliano Fridegotto, quien fue eliminado por el campeón en dos partidas.

Guzmán subcampeón

Otro criollo que brilló en la jornada sabatina fue el patinador venezolano Jhoan Guzmán al quedar a centésimas del oro en la prueba 500 metros spring.

El tiempo del tachirense fue de 41 segundos, 78 centésimas y fue superado por el alemán Simón Albrecht (41,68). Completó el podio el chileno Lucas Silva (41.90).