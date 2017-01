Rafael Acosta se marcha al Olimpia de Paraguay

El Club Olimpia de Paraguay oficializó a través de su cuenta en twitter la contratación del mediocampista venezolano Rafael Acosta, quien arriba procedente de Mineros de Guayana y estará en las filas del equipo guaraní durante un año.

Acosta llegó a un acuerdo que lo une a las filas del Olimpia por una temporada con lo que regresa nuevamente al fútbol exterior. En Paraguay el caraqueño jugaría la Copa Libertadores 2017, ya que el Olimpia jugará en la segunda fase donde espera por el ganador entre Municipal (Perú) e Independiente del Valle (Ecuador).

Para el medio criollo será su tercera experiencia internacional, tras su paso por el fútbol italiano en la disciplina del equipo del Cagliari en la categoría sub17 y sub 20, desde el 2005 al 2009, logrando ser catalogado como una de las grandes promesas del equipo pero no logró demostrar todo su fútbol. Fue llamado por el equipo grande en el 2009, pero no llegó a debutar en la Primera División del Calcio Italiano.

Tras su paso por Italia, el criollo firmó contrato para irse a la primera división de Grecia, tras fichar con el Diágoras en los que militó una sola campaña. En nueve juegos marcó dos goles pero no convenció a los directivos. De allí regreso a Venezuela a las filas del Mineros de Guayana.

En la máxima categoría en el balompié criollo, el medio ofensivo cumplió con 137 encuentros con el equipo guayanés, logrando concretar 14 anotaciones. En Paraguay buscará hacerse un cupo en el once inicial del entrenador Pablo Repetto.

En Mineros jugó los torneos Apertura, Clausura, Copa Venezuela, Libertadores y Sudamericana. Asimismo rozó los 10.000 minutos disputados con el conjunto negriazul durante su periplo, en el que marcó 14 goles, recibió 50 cartulinas amarillas y cinco tarjetas rojas.

Acosta fue una de las piezas fundamentales de la Vinotinto sub20 que consiguió la clasificación al Mundial de la categoría en Egipto.

El jugador fue fundamental en el combinado nacional juvenil que dirigió César Farías que llegó hasta los octavos de final de la competencia. Es el segundo refuerzo del club para la temporada 2017.