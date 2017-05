En Carabobo: Pérdidas en comercios saqueados se elevan a 25 millones de dólares

Las pérdidas por los saqueos ocurridos la semana pasada en el estado Carabobo, donde unos 140 comercios fueron afectados por la acción de los vándalos, ascienden a los US$ 25 millones, aseguró el presidente de Fedecámaras, Carabobo, Damiano Del Vescovo.

Precisó que en estos momentos la organización gremial, está exigiendo al Estado venezolano que una justa indemnización para los propietarios de los negocios afectados, dado que a éste le corresponde el resguardo de los bienes y de la vida de los venezolanos, y cuando estos hechos ocurrieron, no se actuó, bien sea porque no se pudo o porque hubo negligencia, pero la realidad es que no se actuó a tiempo para impedir que todo esto pasara, recordando que fueron 60 horas continuas de bandas que andaban en la calle vandalizando a los comercios y a las empresas.

-Hemos enviado una comunicación al gobernador del estado, Francisco Ameliach, solicitando una cita para saber, luego de que nos enteramos que el ministro para la Producción estuvo en Valencia este lunes, con el objetivo de evaluar las vías para ayudar a los empresarios, cuál es el tratamiento que se les dará.

Tambien sostuvimos una reunión con el Alcalde de Valencia, donde se afectaron 85 empresas y se acordó con él, exonerar por dos años todas las tasas e impuestos municipales, como un aporte para que puedan recuperarse y reactivarse, ya que de lo que se trata es de recuperar y mantener el empleo, dijo Del Vescovo.

Recordó que son más de 150.000 personas, entre empleos directos e indirectos las afectadas, dijo que los niveles de desempleo en Carabobo son muy elevados. Asimismo hizo referencia a lo ocurrido recientemente con General Motors, saben lo que ha venido pasando con las demás ensambladoras, entonces es fundamental que se puedan mantener estos puestos de trabajo.

Por otra parte, señaló la aplicación del Plan Zamora a 260 detenidos en el estado Carabobo por su participación en las manifestaciones, quienes están siendo juzgados por tribunales militares y no por sus jueces naturales que son civiles, lo que está generando en la ciudad una sensación de incertidumbre e inseguridad.

-En este caso, sólo estamos pidiendo al Estado que se respete el debido proceso, los civiles con sus tribunales naturales y los militares con los tribunales castrenses, ya que no puede haber un Estado policial en Carabobo, porque esto genera más psicosis colectiva de la que ya estamos padeciendo, aseguró.