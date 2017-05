Construcción afectada por falta insumos financiamiento y caída del poder adquisitivo

La escasez de insumos como el cemento y la cabilla, la falta de financiamiento y el deterioro del poder adquisitivo del venezolano, son los principales factores que afectan a la industria venezolana de la construcción, asegura el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Andrés Sosa Branger.

El dirigente del sector construcción se refirió en detalle a cada una de estos factores, que han incidido en forma negativa, en el sector, al extremo que llevan más de 26 trimestres consecutivos de caída en su PIB.

-El primer problema de la industria de la construcción, son los insumos, ya que cuando tienes la siderúrgica más importante del país produciendo a un 6% de su capacidad instalada, pasando de 4,8 millones de toneladas a 300 mil, lo que ha generado una escasez ha llevado a una escalada de precios especulativos por la falta de productividad de la empresa siderúrgica del Estado-, asegura.

Señala que una situación similar se presenta con la empresa del cemento, que está trabajando a un 40% de su capacidad, no existe un saco de cemento en el país, hay que pagar un costo más elevado para aquellas personas que están haciendo viviendas informales.

Otro aspecto importante es la falta de financiamiento, explicó que producto de la continua devaluación, de la política absurda del Gobierno de emitir dinero inorgánico, la banca representa 1/10 de lo que representaba en el 2011 es decir que el patrimonio de la banca hoy día es un décimo de lo que tenía en el 2011 para cualquier actividad.

Misión onerosa

-Recuperar la pérdida del poder adquisitivo, es sumamente difícil, nosotros se lo hemos planteado al Gobierno, en aquellas reuniones del Motor Construcción que había que otorgar un subsidio directo al comprador; también que hay que cambiar la política de la Misión Vivienda, porque esa política no solamente ha resultado tremendamente ineficiente, sino onerosa para el país y las cifras son elocuentes. El Presidente declaró que se había gastado US$ 95.000 millones para la fecha de noviembre del 2016 y se habían construido con estos recursos 1 millón 150 mil viviendas, con esto se está dando entre viviendas nuevas y remodeladas, US$ 82.000 por vivienda, el sector privado no se gana en esas viviendas ni siquiera en US$ 15.000, cómo es posible que el Estado venezolano siga manteniendo ese tipo de contrataciones, donde verdaderamente lo que están es estafando al pueblo venezolano-, asegura.

También se pregunta, como es que de noviembre a abril se hayan construido 400 mil viviendas, cuando no existen ni los terrenos, ni los insumos, ni el financiamiento, advirtiendo que “eso es una farsa”, por que lo que se está es remodelando y pintando algunas viviendas y diciendo que se están haciendo nuevas viviendas.

-El Gobierno debería demostrar que construyó 400 mil viviendas en cinco meses, pero si no se tiene la mano de obra empleada, lo que hay es un desempleo enorme en el sector construcción, si no existen terrenos urbanizados, cuando ves las maquinarias del propio Estado paralizadas, cómo se puede decir que se construyeron 71.000 viviendas mensuales, eso es imposible, esta es una situación que hay que sincerarla, el Estado tiene que hablarle claramente al país y no engañarlo, dijo Sosa Branger en Unión Radio.