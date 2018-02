Fedecámaras: Dicom será insuficiente para atender la aguda escasez de divisas en el país

Lamentablemente no creemos que el nuevo sistema Dicom, vaya a tener una oferta lo suficientemente amplia de divisas, para solventar la grave escasez que tenemos en los actuales momentos, aseguró el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal González, con motivo de la primera subasta de este nuevo mecanismo.

El dirigente empresarial ratifica que la sequía de divisas en el país, es grave, recordando que desde agosto del año 2017, no hay subastas de divisas oficiales, y esto ha hecho que el dólar en el mercado paralelo se dispare a unos valores insospechados.

-Realmente las expectativas sobre el nuevo Dicom, son muy bajas, porque un mecanismo donde nada más personas naturales vayan a transar y donde el 98% de las divisas del país vienen del sector petrolero y son manejadas por el Estado, la oferta es muy limitada.

Tenemos una sequía de divisas profunda, desde el mes de agosto no hay subastas de divisas oficiales, y esto ha hecho que el dólar en el mercado paralelo se dispare a unos valores insospechados, y ciertamente al mercado le dio una especie de expectativa, esa tasa bajó un poco, pero lamentablemente no creemos que vaya a tener una oferta lo suficientemente amplia para solventar la grave escasez que tenemos en los actuales momentos, asegura.

Explica Larrazábal que esto podría tener un impacto importante, al ser un precio de referencia para transacciones contables y transacciones fiscales, que vaya a aumentar en forma importante, los ingresos en bolívares por ventas petroleras, lo que oxigenaría de alguna manera la administración pública.

Reveló que Fedecámaras en las 57 reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva, que se dieron desde el año pasado, no fue nunca convocada, participaron algunos empresarios a título personal, vinculados con algunas de las cámaras afiliadas a la Federación, empresarios que llevaron propuestas, tienen información sobre ellas, pero en ningún caso fueron escuchadas.

-El mercado siguió seco, el mismo ministro dijo la semana pasada, cuando anunciaban el nuevo Dicom, que el sistema anterior había sido muy exitoso y había durado por 90 días y nosotros nos preguntamos, ¿si fue tan exitoso, por qué lo eliminaron? Todavía al día de hoy hay empresas que fueron “beneficiadas” por algunas de las primeras 14 subastas, previas por cierto a las sanciones de los Estados Unidos, que fueron en el mes de agosto, y esas empresas todavía no han recibido los dólares que fueron subastados, con el pernicioso caso que los bolívares les fueron debitados y los dólares nunca llegaron, lo que ha estado sucediendo con empresas que hicieron sus operaciones a través de la banca del Estado, afirmó.

Existe falta de confianza

Advierte que esto crea una gran falta de confianza e incertidumbre, afirmando que a los empresarios les cuesta imaginar, que como ha dicho el Gobierno, este nuevo Dicom va a ser para las remesas de los venezolanos en el extranjero, que hoy se estima que puedan estar entre 3 y 4 millones de venezolanos fuera del país, muchos de los cuales mantienen en el país, padres y familiares a los cuales les envían algo de dinero, que lo vayan a hacer con un mecanismo “tan poco confiable hasta el momento”, que no se sabe cómo pueda funcionar y cuál va a ser el precio de referencia que ese mecanismo va a tener.

-Si el precio de referencia va a estar totalmente alejado de lo que el mercado está dispuesto a pagar, porque en cualquier mercado, el valor es el que la gente esté dispuesto a pagar, no lo que tú le quieras poner de una forma regulada, si el mercado considera que el valor es una tasa determinada, a lo cual ellos se han acostumbrado como referencia, aunque eso tenga ciertas probabilidades de éxito, debería tener una tasa muy similar a esa, y también con la acotación, de que uno lo que observa en personas conocidas, empleados que reciben, 50 o 20 dólares, cómo se va a hacer una operación de ese tipo, porque si mandas 20 dólares, solo en comisiones, se te va la operación en el camino, y los venezolanos se han acostumbrado a tener mecanismos informales, que los manejan con personas de confianza, porque eso refleja un alto riesgo de inseguridad para que los bolívares lleguen a sus familiares, es decir que tendría que ser un mecanismo muy ágil, de mucha confianza, con una tasa muy similar a la que el mercado está dispuesto a pagar, para que eso pueda tener cierta capacidad de éxito, asegura Larrazábal.

No se escuchan las propuestas

Ante la falta de divisas que hay en el país, y ante las evidencias de que el Dicom, no va a resolver la elevada demanda de divisas de distintos sectores, el presidente de Fedecámaras recuerda que Fedeagro presentó una propuesta ante la grave crisis agroalimentaria que teníamos el año pasado, donde solicitaban que se les permitiera exportar un porcentaje de su producción, alrededor de un 20%, con eso obtener las divisas para tener acceso a semillas, fertilizantes, agroquímicos que le permitiera aumentar la producción nacional, dijo que eso no tuvo respuesta, más bien salió un decreto prohibiendo las exportaciones, dijo Larrazábal.

Advirtió que en Venezuela no es posible impulsar las exportaciones, por cuanto no existe confianza, ya que el Gobierno abre y cierra las fronteras en cualquier momento, y por lo tanto no hay cómo dar garantías de seguridad a los potenciales compradores de los productos venezolanos.

-La otra fuente de divisas, porque tenemos toda la potencialidad del mundo para tenerla que es el turismo, vemos cómo la conectividad del país se va acabando, hoy nos anuncian que TAM, es otra línea aérea que se fue del país, y las posibilidades de traer turistas es insostenible, mientras que el gobierno toma medidas, desde todo punto de vista irracional, y es que ahora para un extranjero ir a Los Roques le van a cobrar 150 dólares en efectivo, si eres venezolano te van a cobrar 700 mil bolívares en efectivo, entonces cuántos días al año tienes que ir al cajero para que te den 10.000 bolívares para poder agarrar una lancha para Los Roques, esto es una locura, tienes toda la potencialidad, pero de nuevo, si no hay una tasa de referencia adecuada, no hacemos nada, afirmó Larrazábal en Fedecámaras radio.