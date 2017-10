Fedecámaras: Somos parte de la solución, no del problema

Fedecámaras realiza su directorio ordinario en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, donde se concentran representantes de los diferentes sectores productivos: Consecomercio, Fedeagro, Fedenaga, Cámara de la construcción, Conseturismo, entre otros.

Durante la rueda de prensa, el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal expresó que por primera vez se desarrolla el directorio fuera de la capital a fin de enaltecer el esfuerzo de las regiones pese a las múltiples necesidades. “El empresariado le sigue apostando a Venezuela y al futuro del país”, resaltó.

Fedecámaras le exige nuevamente al gobierno que deje trabajar a los empresarios y sus trabajadores en pro del bienestar de los venezolanos.

“Venezuela vive la peor crisis económica de su historia. Por cuarto año consecutivo tendremos una caída del Producto Interno Bruto (PIB) cerca del 12%. Desde el año 2003 la economía acumula un retroceso que supera el 35%, con sectores muy afectados, como el de la construcción, comercio y manufactura. No hay sector de la economía nacional que escape a la crisis”.

Sin embargo, la empresa privada se mantiene firme, trabaja y le apuesta al futuro de Venezuela.

Larrazábal pide que no se ataque la libre empresa ni la libre iniciativa, que se le permita al empresariado producir, que no se le culpe de los males económicos que hay en el país.

Mencionó que hoy el expresidente de Fedeagro, Gustavo Moreno, efectuará una exposición sobre las potencialidades agrícolas, agropecuarias y agroindustriales de Portuguesa.

Asimismo, durante el encuentro empresarial se debatirá sobre la dramática situación del país. Los 14 sectores de las 19 regiones expondrán la realidad económica nacional.

Acerca de los planteamientos que realiza la cúpula empresarial al Gobierno, Larrazábal contestó que Fedecámaras insiste en el cambio de modelo económico.

“Este año podemos llegar a una inflación que supere el 1.000% como consecuencia de la caída del PIB”.

Se requiere una rectificación profunda, no que se profundice el socialismo porque ese modelo ha fracasado en el mundo entero.

Añade que el gobierno insiste en el carnet de la patria que se traduce en el control absoluto del sector productivo, tampoco se revierte el proceso de expropiaciones, causa del desabastecimiento.

-No podemos olvidar que se expropiaron más de 1.500 establecimientos empresariales y más de 5.200.000 hectáreas de tierras que hoy no son productivas. Estamos comiendo porque muchos campesinos, productores y empresarios siguen le apuestan al país.

Mientras tanto, en países amigos como Bolivia, la inflación no supera el 3% anual y la economía crece 5% interanualmente en Venezuela se agudiza la crisis.

“Evo Morales no ataca la empresa privada ni expropia compañías, no se controla los precios hasta hacer quebrar a los productores, tampoco impone un plan de la patria que destruye a la empresa privada”.

Al consultársele sobre la nueva cesta de monedas implementada por el Ejecutivo nacional (rupias, rublos, yuanes), indicó que una vez más el gobierno trata de politizar una situación económica. El 90% del comercio internacional se hace en dólares o euros, sostuvo.

Si es difícil conseguir dólares, será aún más difícil conseguir otro tipo de moneda, nada prácticas en esta parte del planeta. “Es una medida totalmente ilógica, que profundiza los problemas del país”.

Por otra parte, dijo, el gobierno anunció el Plan 50 por lo cual los diversos sectores han sostenido varias reuniones.

Mientras continúen los controles de precios los resultados no variarán. Esa medida ha sido dañina para la economía porque afectó fuertemente la producción.

“Se deben ir liberando los precios para que la actividad económica se promueva y los procesos sean rentables, mientras sigan los controles y la persecución los resultados no variarán”.

Reiteró que no podemos seguir dependiendo de productos importados. Es triste entrar a un mercado y encontrar arroz hecho en Brasil a un precio que la gente no puede pagar, sobre todo cuando se trata de un estado como Portuguesa, productor de arroz por naturaleza.

Mientras que el gobierno insista en resolver las cosas desde Pdvsa, que ni siquiera puede producir gasolina, mucho menos podemos esperar que produzca alimentos, agregó.

Respecto a la adjudicación de divisas señaló que eso está totalmente paralizado.

“La nueva versión del Dicom es más de lo mismo. Una parte significativa de la subasta que se dio tres semanas atrás aún no ha llegado a los proveedores. El gobierno no cumple con la entrega. No se han vuelto a dar subastas, no hay oferta de divisas. Al no tener un mecanismo cambiario transparente el único que priva es el mercado negro que se dispara y afecta a la economía”.

Por otra parte mencionó que el sector farmacéutico es uno de los más sensibles. Este sector pasó de una tasa de cambio de Bs.10 por $ a Bs. 3.400 por $. Porcentualmente, el impacto es enorme. Cualquier medicamento tiene precios inauditos.

-¿Cómo ve el panorama ante la llegada de la temporada decembrina?

-Diciembre no es nada alentador. Primero, no hay oferta de productos en el mercado de ningún tipo y mucho menos de tipo decembrina. Puede ser que el gobierno haga una importación puntual de algunos productos, aunque el gobierno está falto de dólares.

Cualquier producto para diciembre se debe importar desde ya porque los plazos de importación van de 60 a 90 días. Por otra parte está la escasez de efectivo. En mes y medio, cuando la gente comience a cobrar sus aguinaldos cómo van a hacer las personas si no hay efectivo. 30% de la población no está bancarizada, el sector informal es el más afectado. El buhonero no está vendiendo. El gobierno ni siquiera es capaz de imprimir los billetes necesarios para que la economía funciones.

-¿Cuáles son los sectores más golpeados?

-No hay sector que tenga hueso sano. En orden de caída tenemos al sector de la construcción en primer lugar, paralizado casi en 90%; el sector comercial con una caída acumulada que supera el 60%; el sector manufacturero con una caída acumulada del 47%. Son caídas significativas en los últimos cuatros años.

-¿Cuántas empresas han cerrado?

-El sector manufacturero tiene una caída que va de 12.000 empresas a principios del gobierno de Chávez a 4.500 en 2017 y las que trabajan lo hacen al 35% de su capacidad instalada.

-¿Cuál es la situación en el caso de materia prima, insumos y repuestos?

-Grave porque no hay importaciones y todo lo que puede llegar es a dólar negro y eso distorsiona toda la economía.