Ocupación hotelera en Semana Santa superó levemente el 60%

La ocupación hotelera durante la Semana Santa, en entidades turísticas como Falcón y Mérida, de acuerdo con cifras preliminares, aún cuando se registró un repunte, se estima ligeramente por encima del 60%, aseguró Rafael Guerra, director del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo).

Aseguró que en estos momentos está recibiendo los informes de las diferentes regiones, con los balances correspondientes, afirmando que una vez que se tenga toda la información, se dara a conocer al país, en todos los detalles; sin embargo, ratifica que en estados como Falcón, Mérida y Vargas, se registro un ligero repunte, no de la magnitud que se registró en años anteriore, pero muy superior a la del 2016 y el 2017.

-Desde luego el problema de la insuficiencia de asientos para el transporte aéreo y terrestre, son factores que influyen para que la afluencia turistica sean mayores o menores de lo que las autoridades gubernamentales establecen en torno a lo que fue la movilización de este año, porque evidentemente existe una capacidad de oferta en cuanto a la transportación que es mucho menor-, afirmó Guerra.

Ratifica sin embargo, que hubo una movilzación importante y los resultados se darán a conocer cuando se tengan todos los reportes de las regiones, en el transcurso de los próximos días.

Consultado en torno a la cifra de 80% de ocupación hotelera en la Semana Mayor, dada a conocer por el Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, Guerra dijo que no es tan optimista en cuanto a las cifras y no cree que puedan llegar a estos niveles, admitiendo que aun cuando hubo un repunte significativo, estima que pudiera estar entre 50% y 60% en los estados antes mencionados, es decir Paraguaná en el estado Falcón y en Mérida en el casco de la ciudad y en algunos espacios relativamente cercanos, ratificando que no tienen aún todos los reportes, para poder afirmar con certeza cómo terminó la temporada de Semana Santa.