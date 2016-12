PulsoEmpresarial Banesco bautizó el libro Nuevo País de las Letras

Banesco Banco Universal, institución 100% venezolana, bautizó el libro, Nuevo País de las Letras. La publicación, que forma parte del Fondo Editorial Banesco, hace un gran ejercicio narrativo y testimonial en el que 34 autores venezolanos, todos nacidos en los años 80, se confiesan y dan cuenta de lo que los desvela.

Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Banesco Internacional, y Antonio López Ortega, compilador del libro, encabezaron el acto realizado en Ciudad Banesco. Se contó con la presencia de algunos de los escritores incluidos en la obra, así como también de periodistas y fotógrafos, quienes tuvieron a cargo de escribir las entrevistas y de retratar en sus múltiples facetas a estos nuevos autores.

En sus palabras, Escotet Rodríguez destacó que la publicación “está poblada de opiniones que pesan. De puntos de vista que se enuncian de forma taxativa, de exploraciones personales que se enfrentan y se atreven a pensar la incertidumbre, el estado de lo colectivo, las controversias de nuestro tiempo”.

“Páginas y páginas de pensamientos, de variaciones, de juegos mentales, de anécdotas y de búsquedas creativas ante el hecho de escribir. Tiene una preciosa característica: frases completas, ideas desplegadas con claridad, enunciados que cumplen con todo un recorrido: van de principio a fin. No hay interrupciones, no hay atajos, no hay renuncias. Cada cosa se dice del modo más completo posible. Se pronuncia a plenitud. No solo hay literatura en estos 34 escritores, sino también lúcidas perspectivas sobre los asuntos públicos. Hay una condición de ciudadanía, que reconforta y nos carga de nuevos alientos”, dijo.

Nuevo País de las Letras, es la hechura de un gran grupo humano de artistas y profesionales, prueba de lo que el mejor país puede hacer cuando se lo propone con convicción y tenacidad. Los 34 autores se dedican a géneros como la prosa, la poesía, el ensayo o la dramaturgia.

Los nombres incluidos en esta edición son Carlos Ávila, Willy McKey, Ana García Julio, Daniela Jaimes-Borges, Graciela Yáñez Vicentini, Jairo Rojas Rojas, Jesús Miguel Soto, José Delpino, Natasha Tiniacos, Rodrigo Blanco Calderón, Alejandro Sebastiani Verlezza, Gabriel Payares, Hensli Rahn Solórzano, Mario Morenza, Víctor García Ramírez, Santiago Acosta, John Manuel Silva, Miguel Hidalgo Prince, Reinaldo Cardoza, Diego Arroyo Gil, Franklin Hurtado, Marianne Díaz Hernández, Néstor Mendoza, Víctor Alarcón, Alejandro Castro, Francisco Catalano, Zakarías Zafra, Adalber Salas Hernández, Enza García Arreaza, Pedro Varguillas, Camila Ríos Armas, Delia Marina Arismendi, Luis Perozo Cervantes y Raquel Abend van Dalen.

López Ortega apuntó que en el Nuevo País de las Letras, obra que forma parte de la colección, Los Rostros del Futuro, han participado 136 profesionales de la literatura y la comunicación. A los 34 autores seleccionados se suman 34 periodistas y 34 fotógrafos, que han sido los responsables de las magníficas entrevistas compiladas y de los retratos que revelan la escena de trabajo de los autores. Además se contó con 34 mentores o autores consagradas que compartieron sus juicios sobre los escritores entrevistados.

“Los textos pueden leerse como entrevistas, o como verdaderos relatos de vida, preparados y redactados por un grupo de notables periodistas también venezolanos, que viniendo de diferentes fuentes se volcaron a llevar el género periodístico al mayor esplendor”, expresó López.

Para la institución financiera este es el segundo título que se añade a la Colección de Banesco dedicada a Los Rostros del Futuro. El primer título correspondió a Nuevo País Musical (2015), libro que reúne las historias de 24 músicos venezolanos, una lista que incluye intérpretes, instrumentistas, cantantes, compositores y directores de coros.