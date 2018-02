Rafael Guzmán: El Petro no va a ser la solución de los graves problemas del país

El Petro instrumento que acaba de poner en circulación el Gobierno venezolano, no va a solucionar los graves problemas que tiene el país, tampoco le va a permitir a los consumidores, adquirir los bienes y servicios que requiere, asegura el presidente de la Comisión Permanente de Economía de la Asamblea Nacional, diputado Rafael Guzmán.

Advierte que el Petro está respaldado por hidrocarburos, cuando todos saben que en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, la producción está cayendo de manera dramática, nadie sabe como van a sacar esas reservas, como se van a explotar y es como si se le estuviera diciendo a alguien, que el respaldo de esta emisión , “es la plaza Bolívar de Chacao”.

-La gente está muy clara en que esta es una movida del gobierno, pero que no va a solucionar los problemas que a nosotros tanto nos aquejan, hay que tener claro que con el Petro no se va a conseguir carne, no va a haber mayor producción de leche y de quesos en el país, no van a llegar los fertilizantes ni las semillas que se requieren para la siembras del ciclo norte invierno, próximo a comenzar; tampoco se va a acabar la inseguridad que nos agobia todos los días, no van a aparecer las medicinas, ni nuestros hijos van a dejar de morir por desnutrición-, señala.

Dice que el gobierno espera recibir US$ 5.000 millones, pero apenas colocaron US$ 700 millones de los US$ 2.500 que dijeron que iban a colocar, mientras que solo para este año hay compromisos internacionales por más de US$ 8.000 millones de deuda venezolana. Asimismo indicó que ningún inversionista serio de los mercados internacionales, ha expresado su interés por adquirir este instrumento, el cual ya se ha advertido que pudiera ser utilizado por la legitimación de capitales de dudosa procedencia.

-Entonces, no es con el Petro que nosotros vamos a salir de la crisis, es muy claro, desde la Asamblea Nacional hemos dicho que deben tomar medidas ya,

hay que eliminar el control de cambio, dejar que los venezolanos trabajen y produzcan, el Banco Central debe dejar de imprimir dinero inorgánico, para financiar empresas del Estado y el déficit fiscal y aplique controles en la política monetaria venezolana y recuperemos entre todos el valor de la moneda nacional; con la entrega de bonos de carnaval, semana santa, para embarazadas y minusválidos, no vamos a ganarle a la hiperinflación que tenemos hoy por hoy, somos el único país con hiperinflación en el mundo-, afirmó.

Guzmán ratificó que en la AN se está trabajando en un banco de leyes, que estará listo y se convertirá en el marco legal de un nuevo gobierno, en el momento en que se produzca el cambio, con un nuevo presidente, un nuevo ejecutivo que esté dispuesto a trabajar con el pueblo venezolano, ayudar a la producción nacional, a aplicar una política fiscal seria, transparente donde todos los venezolanos sepamos cual es nuestro futuro, este es un trabajo que está allí, a la disposición de todos.