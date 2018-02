Rafael Guzmán: El Petro no va a resolver problemas de los venezolanos

La Comisión Permanente de Economía de la Asamblea Nacional, rechazó el lanzamiento y colocación del Petro, por cuanto no va a resolver los problemas de los venezolanos, aseguró su presidente, Rafael Guzmán, quien recordó que la Constitución establece que la moneda de curso legal es el bolívar.

Señaló que esta es una emisión hecha por el Gobierno venezolano, que se pretende utilizar como medio de pago, indicando que el gobierno pretende con esto dos cosas: primero ver si consigue dinero frente al poco flujo de caja que tiene el gobierno venezolano, por la baja producción petrolera que está en el piso, afirmando que de los 100 millones de petros, que serán vendidos a descuento, con un precio muy por debajo de su valor.

-Es decir que no solo van a guisar a los venezolanos, sino que van a endeudar en forma irrita a la Nación, sino que los van a vender muy por debajo del precio que supuestamente tiene, para que sea atractivo a los inversionistas, quienes pretenderán comprar a precio de gallina flaca, pero se van a encontrar con un problema que son las restricciones internacionales, lo que obligara a los bancos a actuar con cautela y negar financiamiento, así que no lo podrán hacer, pero entonces van a obligar a las empresas a recibir esos petros por las deudas que tienen, diciéndoles que los podrán incluir en las cuentas de sus empresas, e incluso a los trabajadores les quieren pagar las deudas de sus pasivos laborales en petros-.

Asimismo advirtió que con el Petro no se va a normalizar la comercialización de bienes y servicios en el país, porque con el Petro no se podrá comprar harina Pan, tampoco la carne, ni el pollo, el aceite, o el lavaplatos, no va a mejorar el servicio eléctrico, tampoco el transporte público, no van a parecer los repuestos de los autobuses.

-Con el Petro va a aparecer más corrupción, se acelerará la inflación, lo que a su vez se traduce en más escasez y desabastecimiento-.

Señala Guzmán que para mejorar la compleja situación económica que enfrenta el país, es necesario un ajuste monetario, levantar el control cambiario y devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela.