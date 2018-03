Récord de expropiación de emisoras de radio

Otro de los golpes a la libertad de expresión en el país ha sido el cierre de emisoras de radio por parte del gobierno.

De las 34 emisoras sacadas del aire el 1 de agosto de 2009, por órdenes del ex ministro de infraestructura Diosdado Cabello, bajo el mandato del ex presidente fallecido Hugo Chávez Frías, se indican aquí 31:

1) Amazonas. 1130Khz AM, Erasmo Núñez

2) Amazonas. Orbita 107.5 FM Titular: Abel Cermeño.

3) Barcelona. 970AM José Bringa.

4) Bolivar. Canal 7 de TV en Upata. José David Natera. (Televisión)

5) Ciudad Bolívar. 96.9 MHz Ramón Rafael Castro Mata.

6) Valencia. Nelson Belfort Yibrín 100.1 FM Carabobo (Emisora del Circuito CNB)

7) Puerto Cabello, 98.3 FM. Pedro Ezequiel Listuit

8) Caracas, 102.3FM (Emisora del Circuito CNB).

9) Punto Fijo. CNB 100.1 Nelson Belfort Yibrín. (Emisora del Circuito CNB).

10) Punto Fijo. 96.1 FM Ramón Jesús Méndez.

11) Guárico. 99.1 Bernardo José Donaire.

12) Mérida. Rubén Chirinos 106.3.

13) Miranda. Guillermo Mejías. 1530 AM y otra en FM.

14) Miranda. 97.1 FM Monseñor Bernardo Heredia (extinción por fallecimiento).

15) Charallave. 92.1 FM. Gabriel Robinson.

16) Caucagua. Radio Barlovento 1230.

17) El Hatillo 96.9 FM Carlos Ghersy.

18) Nueva Esparta. 96.1 FM Arturo Gil Escala.

19) Porlamar. 92.9 FM Ramón Borra Gómez.

20) Porlamar. 1140 AM.

21) Acarigua. 1170 AM Ramón Ramírez Meléndez.

22) Sucre. 103.3 FM Luis Salazar Nuñez.

23) Sucre. Radio Sucre 600 Khz.

24) Táchira. 730 AM. Modesto Marchena.

25) Táchira. Arturo Alvarez Leal 94.5FM (Emisora del Circuito CNB).

26) Vargas. Canal 26 UHF Catia La Mar (Televisión).

27) Vargas. Alcides Delgado 106.9 FM.

28) Maracaibo: 105.1 FM Guido Briceño.

29) Maracaibo: Luis Guillermo Govea 102.1 FM (Emisora del Circuito CNB).

30) Ciudad Ojeda: 1430 AM Ciro Avila Moreno.

31) Santa Cruz de Mara. 1300 AM Moisés Portillo.

Esto sucede en plena discusión de la propuesta del proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos.

Actualmente, más de 200 emisoras de radio en Venezuela están en peligro latente de perder las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico.

Igualmente, durante las protestas del 1 de abril de 2017 a julio del mismo año, fueron cerradas por Conatel 23 emisoras y una televisora. La medida se realizó por la aparente emisión de mensajes motivadores de violencia u transmitían ilegalmente. Este caso superó del cierre de emisoras en el año 2009, cuando el exdiputado Diosdado Cabello presidió Conatel. Dos años antes, en mayo de 2017, no se puede olvidar el cierre de RCTV, cuyo anuncio lo hizo Chávez el 28 de diciembre de 2016, en transmisión de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).