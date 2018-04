FOTOS+VIDEOS Vecinos de Los Cardones y La Rosaleda exigen a la Gobernadora que solucione crisis del agua #5Abr

La situación con la escasez de agua no avizora una solución pronta por parte de la Hidrológica del Estado Lara, Hidrolara. Después de cientos de protesta a lo largo y ancho de la entidad no ha habido una respuesta eficaz a las comunidades que manifiestan su descontento tanto en la calle como en las redes sociales.

Ejemplo de ello es la grave realidad que viven los vecinos del este de Barquisimeto en la Rosaleda, Los Cardones y urbanizaciones adyacentes al parque El Cardenalito quienes tienen mas de dos meses sin disfrutar el servicio de agua y por ello decidieron protestar este jueves en El Cardenalito cerrando la vía en sentido este oeste.

Los vecinos organizados mencionan ante los medios de comunicación que están cansados de reuniones con el gobierno quienes prometen y no cumplen nada de lo que dicen.

“Estamos hoy porque no tenemos agua desde hace dos meses. Hemos hecho varias reuniones con la gente de Hidrolara pero han sido infructuosas. Lamentable tenemos que tomar estas medidas por cuanto o nos morimos de sed y también tenemos que denunciar algunos cisterneros que están extorsionando a nuestros vecinos pidiendo hasta 3 millones de bolívares por el cisternas”, dijo Norah Farías vecina del conjunto residencial Los Cardones.

Los manifestantes exigieron a Hidrolara y a la gobernadora Carmen Meléndez que se aboque a solventar los problemas del servicio. “Ella cuando llegó aquí lo primero que dijo era que iba a resolver el problema del agua y necesitamos que resuelva el problema principal que hay en el estado Lara”, agregó Farías.

Vecinos de la zona indicaron que el servicio más caro en la zona es el del agua sin embargo no lo disfrutan, pero lo tienen que pagar al día porque han recibido amenazas de corte. “Vienen con la amenaza de cortar el servicio cuando ni siquiera los medidores se mueven porque no nos llega el agua”, dijo Maixie Ramos representante de Vecinos activos de La Rosaleda.

Representantes vecinales aseguraron que han hecho propuestas y planteamientos, que según ellos, solucionaría la situación.

Asimismo exigieron la presencia de la Gobernadora Carmen Meléndez, porque ya no quieren hablar ni mediar con ingenieros de Hidrolara. “Si la gobernadora no viene, no hay paso. Así de sencillo”, dijeron los vecinos visiblemente molestos.