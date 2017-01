El gobierno planea no realizar votaciones en los próximos dos años

El Partido Socialista Unido de Venezuela en conjunto con los máximos representantes del gobierno nacional, han elaborado una estrategia para no permitir la realización de elecciones, de ningún tipo, en el país durante al menos 2 años; cercenando con ello el derecho al voto de los ciudadanos y violando la Constitución.

La denuncia fue realizada por el secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, diputado Simón Calzadilla, quien reveló que nuevamente el gobierno pretende violentar la Constitución para mantenerse en el poder.

Asimismo el parlamentario recordó que el pasado 19 de octubre la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, adquirió un compromiso basado en 4 puntos que consistían en que “a finales del primer semestre de este año habría en Venezuela elecciones regionales, entre marzo y abril se realizarían primarias tanto del Gobierno como de la oposición, elecciones municipales para finales del segundo semestre e iniciar proceso de legalización de los partidos políticos”.

Reveló que según algunas investigaciones realizadas, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no están “moviendo ni un dedo” para la realización de primarias, ni tampoco se convocó en diciembre las elecciones regionales para el mes de junio, ya que la ley establece que debe realizarse la convocatoria con 6 meses de anticipación. .

“Han pasado más de 2 meses y ayer es que anuncian un proceso de legalización de los partidos políticos que finaliza en octubre, si finaliza en octubre cómo entonces van a haber elecciones en el primer semestre. Lo que está padeciendo la sociedad venezolana es que el Gobierno en complicidad con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el CNE, le quitó al pueblo el derecho a votar”, aseveró.

El dirigente recordó que en este mes de enero se deberían estar estrenando gobiernos nuevos y legítimos en las regiones, sin embargo, las elecciones no se realizaron porque el CNE alegó no tener recursos para las mismas.

“Aunado a ello también hay que destacar la confiscación del Referendo Revocatorio”, acotó.

Calzadilla dijo también que sólo la sociedad organizada y de forma pacífica, en las calles, defendiendo sus derechos, logrará construir una Venezuela mejor.

Finalmente convocó al pueblo a salir de sus casas el próximo lunes 23 de enero “a decirle al TSJ, al Gobierno y a la comunidad internacional que no queremos seguir pasando hambre, no queremos seguir siendo víctimas del hampa, no queremos seguir muriendo por falta de insumos médicos; lo que queremos es ser los dueños del destino de nuestro país y los soberanos de nuestra democracia”.