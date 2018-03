María Corina Marchado asegura que “viene otro punto de quiebre”

Venezuela es una tierra de gracia, se denominó el foro que encabezó María Corina Machado, líder de Vente Venezuela que recorre el país para dar a conocer los principios de la plataforma Soy Venezuela.

En el Colegio de Médicos, a casa llena, los larenses recibieron a Machado quien previo al foro se tomó unos minutos para declararle a los medios de comunicación.

“Venezuela entera está de pie, aquellos que creen que este es un país que se ha rendido, tirado la toalla o decidido huir, no nos conoce, ni sabe lo qué está pasando”, dijo en su primer acercamiento con la prensa.

Señaló que a diario la gente sale a protestar, en el país entero, por la falta de alimentos, medicinas y pésimos servicios públicos.

“Tenemos por delante una ventana de oportunidades que no vamos a dejar pasar”.

Describe a Lara como el crisol de Venezuela, donde habita la fuerza de la resistencia, donde comenzó la rebelión popular en 2017 y logró voltear la mirada de la comunidad internacional.

“Aquí viene otro punto crucial, otro punto de quiebre. Se están conformando todas las condiciones, y tenemos que estar preparados para ese momento, por eso estamos aquí. Todos sabemos lo que tenemos qué hacer y lo vamos a hacer bien. La dictadura va a salir del Poder”, enfatizó.

Cuando le preguntaron por el Frente Amplio Venezuela Libre respondió que “hemos invitado a toda Venezuela, desde hace siete meses, a conformar una gran plataforma ciudadana que se llama Soy Venezuela con un solo propósito: restituir la República. Eso significa generar toda la presión externa e interna para que Maduro Salga del Poder”.

Machado expresó que a estas alturas no tiene sentido pedirle al Presidente o al CNE y la Constituyente, condiciones electorales.

La ruta es exigir la salida de inmediato de Maduro y sus secuaces

Destacó que en el pasado, en el punto más decisivo y después que el pueblo venezolano lo dio todo, hubo una dirección política que se quebró, confundió y retrocedió. “Eso no puede volver a pasar, Venezuela y el mundo exige una dirección política con coherencia, firmeza, fuerza, que no se rinda, que no se calle, que avance. Eso es Soy Venezuela”.

Respecto a la candidatura de Henri Falcón subrayó que todo aquel que se inscriba como candidato a lo que denomina un “narcofraude” es parte del sistema que se combate.

Añadió que el régimen busca desesperadamente quien le ayude a dar algún sesgo de legitimidad a un proceso que rechazan 52 países del mundo.

“Este proceso tiene un pecado original, no es solo que Smartmatic haya dicho que sus rectoras son unas tramposas, es que también en un plebiscito dijimos que no reconocemos la Constituyente, ni ninguna decisión que emane de ella. Quien participe es cómplice de la ‘narcotiranía’”.

Lamenta lo ocurrido en Perú

Respecto a la renuncia del Presidente de Perú agregó que es lamentable lo que ocurre en dicho país. “Hay una comunidad enorme de venezolanos en Lima que están muy agradecidos por la forma en que fueron recibidos por el pueblo y las instituciones peruanas. En Perú hay instituciones y aunque se cometan abusos de una u otra institución habrá una transición que le dará tranquilidad a los venezolanos que están allá y seguridad a los venezolanos que están aquí porque se trata de un gobierno que seguirá luchando por la restitución de la libertad y la democracia en Venezuela”.

Que no se vayan

Sobre la aprehensión de Miguel Rodríguez Torres y varios generales dijo que lo que ocurre en el alto mando militar así como en los mandos medios y tropas, es lo que pasa en todo el país, un país que se hartó de tanto crimen. Un país que dijo se acabó, eso está pasando en la FAN.

A los oficiales y soldados les pidió no irse y quedarse en sus componentes, cumplir con la Constitución y pararse al lado de los venezolanos, decididos a luchar por su libertad. Indicó que la lucha es hasta el final.

Machado ofreció cinco claves y una sola dirección para canalizar la fuerza que está en efervescencia:

• Aumentar la presión internacional. Las sanciones sí funcionan

• Organización ciudadana, presión social, elevar las voces y visibilizar el descontento

• Venezuela necesita un pacto político de largo alcance

• Nueva conducción política

• Emplazar a la FAN en su responsabilidad histórica

También dio a conocer el Decálogo de Soy Venezuela de cara a la recuperación y reconstrucción de la República:

1. Eliminar la reelección presidencial.

2. Plantear la doble vuelta.

3. Refundar el sistema judicial.

4. La reconceptualización de la FAN.

5. La autonomía total del BCV.

6. Economía de mercados abiertos.

7. Establecer sistema de seguridad ciudadana.

8. El poder tiene que ir a los municipios y parroquias.

9. Restituir la Bicameralidad, senado y parlamento.

10. Redireccionar las alianzas geopolíticas.