Con voz propia – Qué triste Navidad

Esta navidad que conmemoramos, no celebramos, es colapsada por la política que impide los encuentros familiares.

Estamos condenados al secuestro por un desgobierno que abusa de fuerza militar aliada con bandas de malandros. A la inseguridad y violencia que nos ubican en primer lugar suman unidad monetaria del régimen autodefinido de revolucionario socialista.

La movilización se limita al extremo por costoso del transporte y por el riesgo. Ningún control en tarifas y menos para tercera edad. Numerosos vehículos de propiedad privada están parados por falta de repuestos y los que logran salir se exponen al asalto.

Para psiquiatras se padece esquizofrenia colectiva provocada por medida monetaria, centrada en improvisada eliminación de unos Bs 6 mil millones de billete de cien, para lo cual se dio plazo de 3 días, que obligó al cambio y/o depósitos en bancos.

Las colas de usuarios desesperados competían con la de mercados de escasos alimentos. La política circense llevó a cierre de fronteras con Colombia y Brasil, surtidoras de productos básicos incluidas medicinas. La situación se complicó con burla presidencial que reactivó el billete de Bs. 100 cuyo decomiso provocó esta deplorable crisis.

Al tiempo que aplicaba su comunista hegemonía comunicacional, ordenó encadenar a las obedientes radiodifusoras y televisoras privadas, desde su canal de salsa de Miraflores, Nicolás Maduro bailaba y anunciaba que se sentía “buchón” con recolección del 80% de esos billetes.

Surgió la reacción en todo el territorio, con más relevancia en los estados Anzoátegui, Barinas, Táchira, Trujillo, Monagas, Zulia, Carabobo, Aragua, Bolívar y Apure. En entidad del Sur se registraron saqueos con lamentable saldo de 5 muertos por impactos de bala, uno de ellos de 15 años; y heridos en los municipios El Callao, donde la Policía estima participación de 3 mil ciudadanos, y Sifontes, de la zona minera, donde se usa dinero en efectivo para transacciones.

En Ciudad Bolívar entre establecimientos saqueados están Plumrosse y Polar. En Guasdualito atacaron los 3 bancos. De más de 400 presos del país, 286 son de esta población militarizada

El Presidente de Colombia rechazó los comentarios del paisano NM, quien acusó a “mafias” del vecino país que operan en Cúcuta, que estaban detrás de un “golpe de Estado económico”.

“Con mentiras y ofensas no se resuelven crisis. No somos narcotraficantes, ni paramilitares ni lavadores de divisa, aquí no están los billetes que NM busca. La hiperinflación la tiene es él”, se oficializó en declaración.

Varias naciones entre ellas EEUU y China, han alertado. Esta potencia pidió a la Cancillería “tomar en serio” la seguridad de los ciudadanos chinos y que llevaran a cabo “médicas efectivas” para su protección”, informó en rueda de prensa el embajador.

Más entristece a esta navidad el encarcelamiento y expatriación de venezolanos que se oponen a la neodictadura militar condenada por instituciones internacionales como narcotraficante de drogas.

Esperanzas se abrigan en que diputados dotados de plenos poderes subsanen la irresponsabilidad de no haber formado quórum en 36 sesiones del parlamento. Y que asuman la soberanía que le dio el pueblo con sus votos. Por ello pregonamos el tradicional mensaje de Feliz Navidad.

Al margen: Necesario es recordar que pese a la absurda inclusión en la Constitución Nacional del uso de en el habla de expresiones como venezolanos y venezolanas, que la Real Academia Española las califica latiguillo de lingüístico.

