REFLEXIÓN – El peor enemigo

El peor enemigo del cristiano no es el anticristiano ni el ateo. Tampoco los gobiernos constitucionalmente totalitarios, gorilistas o dictatoriales. Me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme y caerle mal a alguien, que ni siquiera es el Diablo. Definitivamente, el peor enemigo del cristiano, sin lugar a duda es el yo. El problema, es que en la mayoría de los casos de quienes “abarrotan” la vida de sus inigualables capacidades no se dan cuenta de ello. Siempre tendrán una escusa para justificarse. O lo saben y no les importa y eso es peor. Pero, como dice el amigo Raúl Gutiérrez, siempre habrá alguien que les supere. ¡TRISTE! Eso se llama obnubilación del entendimiento. Ausencia de discernimiento espiritual. Judas, Saúl, Ananías y Safira son casos muy lamentables. Pedro, Saulo, David y hasta el rey Salomón también, pero, estos rectificaron a tiempo.

El apóstol Pablo con todas las ventajas sociales, académicas e intelectuales. Con todo el currículo que tenía y toda la jerarquía como fariseo y luego como líder de la iglesia de Cristo nunca se jactó de nada. Y jamás espero un reconocimiento público. No lo necesitaba. Su valía estaba en Cristo Jesús. Nunca dejó que ese pecado obnubilara su entendimiento. A diferencia de nosotros que por cualquier logro social, académico, intelectual, científico y hasta religioso, necesitamos y pedimos a gritos se nos reconozca públicamente. Pablo dice. “Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más:

circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia…”Fil.3:4-8.

George N. Knight, escritor cristiano comenta. “Pablo poesía las credenciales religiosas, educativas y sociales más impresionantes del momento. Sin embargo la gloria de Pablo se convirtió en nada más y nada menos que Cristo mismo. Sus escritos demuestran una extraordinaria consistencia con respecto a este punto. … escritor de más de 12 epístolas del Nuevo Testamento, el más célebre misionero cristiano del siglo I, el redactor de la teología del Nuevo Testamento, contaba todos sus logros como basura, y no buscó alabarse a sí mismo, sino todo el mérito para Jesús” Libro. EVANGELIOS EN CONFLICTO. ¡Para meditar…!

En las iglesias cristianas los púlpitos se han convertido en instrumentos más de auto alabanza que de adoración a nuestro Señor Jesucristo. El escritor citado pregunta. "Cuando los cristianos comparten sus testimonios ¿se centran más en sí mismos que en la obra de Cristo? ¿Por qué la crucifixión del yo es tan difícil? ¿Qué peligros son inherentes a la exaltación de la autoestima? " Preguntas que esperan respuestas sinceras que nos hagan cambiar. "La autoestima, la suficiencia propia, corrompen tanto el alma con el fango y el egoísmo mundanal, que la excelencia de las cosas de interés eterno apenas rozan el corazón humano. . ." Libro Alza tus ojos. Elena de White. ¿Cómo les parece?