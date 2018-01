Ventana abierta – Asalto sin armas

Para recordar: “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2ª Timoteo 3:17).

En otras versiones del texto de hoy dice: “En los últimos días vendrán tiempos peligrosos”. Proféticamente, es aplicable para nuestra época, porque Cristo está a las puertas. Y en los siguientes versos, el apóstol discriminó al tipo de hombres (tristemente incluye a la mujer) y entre otros están: “Avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, crueles…” Al final dice: “A éstos evita”.

Hoy más que nunca, en Venezuela, salir a la calle es sumamente peligroso y al parecer, las autoridades hacen muy poco para evitar que estos depredadores, con las características anunciadas por Pablo,sigan matando o asaltando a personas inocentes.

El asalto a mano armada es cruel y peligroso, porque los delincuentes se sienten como inmortales.Pero, igual de malo, cuando el forajido asalta sin armas, con dos dedos de las manos y luego se burla. En cualquier caso, es preferible quedarse “como en la cédula”: Quietecitos.

Otro asalto sin armas, es cuando se nos cobra un bien o un servicio por parte del estado o un ente privado y “no podemos hacer nada”. Por ejemplo: Agua potable, mano de obra, un repuesto, un pasaje (exagerado), precio al consumidor, una cirugía; varios de los anteriores podemos escoger y otros no.

Muchas veces, no hay elección, como el caso de las cableras o televisión por cable, telefonía y afines; cada vez los inescrupulosos los aumentan más y el gobierno se hace “la vista gorda”. Todo lo anterior, pareciera una carrera de precios a ver quién asalta mejor. Y el gobierno, no ofrece alternativa, teniendo el monopolio público.

Es evidente que a los gobernantes autoritarios no le interesa corregir este asalto sin armas. Y mientras más personas prescindan de estos servicios, para ellos mejor y se hacen cómplices del asalto. No les interesa que estemos bien informados de lo que pasa en el mundo o en nuestro país, como sucedió con CNN o Caracol tv, mientras que los contratos incluyen estos canales.

De todas maneras, la información siempre llega. Como es el caso de la situación de los “saqueos” que se vienen dando y entre los últimos registrados está el de Calabozo, Guarico (13/01/18). Pero ¿qué dijo Pablo? Que vendrían tiempos peligrosos.

¿Se acabó la moral? Hablando de la Moral divina y de la conducta cívica. En el caso de los cristianos, tenemos un código (los Diez Mandamientos, Éxodo 20). Allí dice: “No robarás”; “No matarás”; “No codiciarás”. Hechos no aceptados por cualquier Constitución de este planeta.

Por ello, saquear, invadir una propiedad pública o privada, es un tipo de asalto sin armas;al igual cuando invaden un terreno o una vivienda, especialmente si se hace con el apoyo gubernamental.

Tal vez “los saqueos, justificados o no”, muestran el hambre y desesperación en que ha llegado un país. Muchas veces, ese mismo pueblo que “saquea”, viola lo que Dios nos prohíbe ya su vez, desecha al gobierno que ha elegido.

¡La situación es aterradora! Entonces¿qué pasa con la ayuda humanitaria? ¿Por qué razón (dinero, poder, avaricia) no quieren abandonar una causa perdida? El apóstol no se equivocó al decir: “A estos evita”. Y ¿quiénes siguen “comiendo de sus migajas”?

Si nos aliamos con Dios, hasta para predicar el evangelio, se hará, no con fuerza o violencia, sino con su Santo Espíritu (Zacarías 4:6)

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com