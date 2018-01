Ventana abierta – Fin de año famélico

Para recordar: “Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra: porque las virtudes de los cielos serán conmovidas” (Lucas 21:26).

Definitivamente, Venezuela se puede considerar un país famélico. Y, este término llegó a nuestros oídos, a través del amigo Mario Cartagena, donde comentábamos la deplorable situación que vive nuestro país, que afecta, desde el más pequeño, hasta el más adulto; conjugando varios aspectos:

Escasez de alimentos; personas comiendomal, desbalanceado, una sola, o ninguna comida al día;ausencia de dinero, falta de medicina y mucho más. El asunto es, que tenemos un fin de año famélico y solo Dios sabe hasta cuándo, ya que no observamos la intención de cambio por parte de quienes nos gobiernan.

Según el diccionario de Google, que famélico significa: “El que tiene o pasa mucha hambre” o el que “está excesivamente delgado a causa del hambre”.

Anteriormente, los medios de comunicación, cada fin de año, recomendaban como bajar de peso, ahora deberíamos recomendar cómo aumentar de peso.

Por su parte, Pérez Montero, C., (2017), sostiene que el Derecho Penal se vio ‘obligado’ a adecuar o acuñar el término famélico, producto de la ‘cuasi’ aceptación como legal, del hurto o robo que se comete “para saciar el hambre” (últimahoradigital.com).

La autora citada, señala que hasta cierto punto, este delito fue promovido por el fallecido presidente Chávez, quien dijo,que una persona con hambre, podía hurtar comida o alimentos para él o su familia. Esto nos motivó confirmar dicho discurso, en youtube.com:…watch?v=YYyyMtArMUMy nos preguntamos: ¿Fue correcto que el fallecido y milnombrado presidente Chávez, hubiese realizado esta propuesta de robar o hurtar para mitigar el hambre? Evidentemente que no.

Pero, no solo se baja de peso porque estemos pasando hambre;las preocupaciones también bajan de peso (ver www.adelgazarysalud.com). Sin embargo, ya lo había dicho la Biblia: “Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra…” (ver texto inicial).

Venezuela vive esta realidad, donde algunos no solo están bajando de peso, sino muriendo por ello. Sin embargo, no necesariamente las últimas profecías que marcan el fin del mundo, se tiene que cumplir en Venezuela primero. A pesar de precaria situación, hay quienes dicen que vivimos “bien” en Venezuela, entonces preguntamos: “Si somos un país tan rico y maravilloso, y peor aún, hasta le están sacando el último gramo de oro ¿por qué estamos como estamos?”

En nuestro país, hay más necesidad de Dios que de comida. Una persona llena de Dios no roba,ni mata para comer o vivir. Mucha gente no está pensando en lo espiritual sino en lo material: La bolsa de comida;unos míseros bolívares en una tarjeta. ¡Sacar un carnet para que le den todo! Incluso, algunos dicen: “Denme un puesto en el gobierno para ver que sustraigo o que me llevo” ¡Perversa corrupción!¿Será por esto, que algunos no buscan al que “pone y quita reyes”? (Daniel 2:21).

Definitivamente, estamos teniendo un fin de año famélico, pero no de alimento físico, sino de alimento espiritual. Quizás, en sucesivos años,necesitamos estudiar un poco más la palabra del Eterno. Y como dijo Jesús: “No sólo de para vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4)

Eduardo Iván González González

