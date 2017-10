Con voz propia – Todos a votar el domingo

No insinuamos alusión con la sumisa jerarquía del subordinado Consejo Electoral (CNE), al mencionar el término «Luciérnaga», porque es considerado el insecto mas bello del mundo. Más apropiado es referirnos a la frase luciérnaga contra el oscurantismo que caracteriza a este narco régimen y se evidencia a en las aciagas expresiones de la Lucena, su presidenta. Para desparpajo –no confundir con escarabajo- justifica la sucia trampa montada con la no sustitución de candidatos que renunciaron a postulaciones.

Colmo de inmundicia reubicar a última hora 200 centros de votación, cambio que afectaría a 312 mil ciudadanos. Analisis del periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, señala como estados afectados a Aragua, con reubicación de 36 centros y 42.000 electores; Táchira, con 39 y 31.000 votantes; Lara, con 28 y 53.000 electores; Zulia, con 12 centros y 24.000 personas; y Miranda, con 30 centros. En 2015 en esos centros 80% de votos fueron para oposición.

Mas que bicho de luz son apreciadas poéticas las luciérnagas, tenidas de encantadoras; inolvidables al recuerdo de insectos luminiscentes. “Un mundo sin luciérnagas sería un mundo más triste”.

Según uno de tantos cuentos, una serpiente empezó a perseguir a una Luciérnaga que huía, con miedo de la feroz predadora y al tercer día ya sin fuerzas le preguntó por qué, si no la iba devorar, menos a comer, y si no hizo algún mal “Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?”.

Y la serpiente le contestó:

-¡Porque no soporto verte brillar!

“Lamentablemente –dice el aludido cuento- en el mundo hay gente con maldad, personas que no aprendieron a controlar sus instintos negativos, que detestan ver felices a las personas y a veces nos convierten en blanco de sus agravios.

Parece ser la actitud de la Lucena presidenta del CNE, como lo evidencia en esta su afirmación: “no hay muertes en Venezuela. ¡Que no quede impune!”

Ante semejantes expresiones no queda más que recurrir a la frase de luciérnaga contra el oscurantismo, de la cual hizo bandera, Fabio Castillo Figueroa, recientemente fallecido, uno de los fundadores del FMLN de El Salvador. Asumió con actitud valiente al oscurantismo del régimen oligárquico-militar y opresor.

El CNE uno de los 5 poderes de la República de Venezuela, es garante de la transparencia de los procesos electorales y refrendarios. Pero abiertamente viola los principios constitucionales atribuidos.

Subordinado al regimen propicia el voto nulo y la abstención que gracias a los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), al decir de las encuestas más de 65% del electorado participará en el proceso de elecciones regionales.

De acuerdo a editorial del decano diario El Impulso dejar de votar equivale en defintiva, el peor de los castigos se lo habríamos infligido a la democracia, que se construye con debate, con disensos, aprobaciones y rebeldías, pero jamás con el silencio. Jamás con displicencia.

“El 15 de octubre no hay sino una opción: votar. Votar por el cambio, la democracia y la esperanza” editorializa El Nacional.

La Constitucional fiscal general Luisa Ortega Díaz invitó desde Bogotá, a ejercer el derecho al sufragio. “Pido que venzan el miedo de quienes han querido someternos a través del hambre, la miseria y la enfermedad”

El coordinador del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, declaró que: “Siendo minoría, el gobierno pretende ganar tratando de confundir a los electores para que voten nulo”.

Un estudio de Venebarómetro valora destaca que un 90,2 % valoran la situación actual del país como negativa.

La consigna, sin alterar la prohibición de propaganda electoral, llama a todo el mundo a votar el domingo, confiados en que todos saben como hacerlo.