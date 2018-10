Diputada Aulates: La educación en Venezuela está en “terapia intensiva” #31Oct

Más que en un paro técnico, la educación en Venezuela en estos momentos, se encuentra en “terapia intensiva”, aseguró la diputado Milagros Aulates, miembro de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, en el marco de una protesta realizada este miércoles por los docentes, al frente del Ministerio de Educación, para solicitar que se respete la contracción colectiva.

La parlamentaria señaló que la situación educativa, es realmente dramática, no hay una instalación en todo el país que se pueda decir que está 100% operativa, no hay transporte, no hay sueldos y los educadores están siendo atropellados por las decisiones unilaterales del Ejecutivo. Coalición de Maestros protesta.

Por otra parte, Edgar Machado vocero de la Coalición de Maestros de Caracas,

quienes organizaron la realización de la asamblea ante el Ministerio de Educación, señaló que el objetivo es lograr que el ministro de Educación Aristóbulo Istúriz se reúna esta misma semana con las federaciones nacionales del magisterio para llegar a un acuerdo sobre la contratación colectiva del sector.

Los manifestantes portaban numerosas pancartas donde reclamaban la presencia del ministro, ¿Señor Ministro en donde está? “Respeten nuestra contratación”, “con hambre y miseria no hay educación”, “Aniquilan el salario”.

Recordó que la semana pasada la Coalición realizó una conferencia de prensa, donde se anunció que se daba plazo hasta esta semana al Ministerio de Educación, se han entregado varios documentos y no se ha obtenido respuesta. “Nosotros en la Coalición de Caracas exigimos que se nos respete nuestra contratación colectiva, y que el ministro Istúriz se reúna lo más pronto posible con nuestras federaciones”, afirmó.

Machado anunció que en caso de que no haya respuestas, vendrán acciones más contundentes, sobre las cuales no puede adelantar ninguna información, por razones de estrategia sindical, no descartando que de ser necesario, se le pongan candados a las puertas de entradas de los centros educativos, como lo hacía el hoy ministro de Educación cuando era dirigente sindical del magisterio.