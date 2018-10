Diputada Salanova: Afectados 7 millones de niños por deficiencias del PAE #31Oct

El 90% de los colegios que operan en el país no cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcionando en un 100%, tampoco tienen las instalaciones adecuadas para su implementación, siendo afectados 7 millones de niños, reveló la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, diputada Karín Salanova.

Durante una reunión con los periodistas, la parlamentaria dio a conocer las cifras de un estudio elaborado por las Organizaciones No Gubernamentales, que hoy están haciendo el trabajo, toda vez que como siempre se ha denunciado desde la Asamblea Nacional, el Gobierno jamás da cifras.

“Lamentablemente las cifras que hoy tenemos que dar, después de tres años de controles y denuncias, que es una de las funciones que tienen los diputados, según la Constitución, un 90% de los colegios hoy no tienen el Programa de

Alimentación Escolar (PAE) funcionando al 100%, además no poseen las instalaciones adecuadas para atenderlo, en un momento de crisis en el país, en un momento donde la desnutrición está galopando y cuando nuestros niños y adolescentes necesitan ser alimentados adecuadamente, pero esto no se está cumpliendo por falta de los implementos, no tienen los comedores, la comida que están dando no tiene los nutrientes necesarios”, afirmó la parlamentaria.

Advierte que esta situación ha traído como consecuencia, que para este año 2018 se estén viendo afectados 7 millones de niños, recordando que el último censo que hizo el Gobierno estableció que había 9 millones de niños en el país, siendo esta la población más vulnerable, la cual necesita ser protegida, ser cuidada, y que además tiene prioridad absoluta de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución.

“Nosotros desde la Asamblea Nacional, en un trabajo que venimos haciendo con la diputada Melba Paredes, llevamos las cartas a UNICEF y les fueron aprobados US$ 31 millones, y hoy le estamos exigiendo al Gobierno, que informe a la Organización en qué programas se va a invertir ese dinero”, dijo la diputada Salanova.