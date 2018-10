OPINIÓN Ventana Abierta: Hallowen #31Oct

Para recordar: “No participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Efesios 5:11). El término Halloween, cada vez más se presenta como una fiesta muy inocente, donde intervienen los niños, algunos disfrazados, que van de casa en casa recogiendo caramelos, sin saber que originalmente, era para llevarles ofrendas y sacrificios a dioses paganos, hasta llegar a ofrendarle al mismo diablo.

En Internet, como en otras fuentes, encontramos algunas preguntas que deseamos

resaltar, entre otras están: ¿Cuál es el origen de la fiesta de Halloween? ¿Apoya la Biblia

esta fiesta? ¿Por qué se celebra cada 31 de Octubre?

Hay evidencia, tal como lo señala Bermudes, Jessi (s/f) que esta fiesta pagana se

remonta a los años 300 a.C., con el pueblo llamado los Celtas y ellos, años más tarde en

Irlanda, usaban la noche del 31 de octubre para hacer un festival conocido como Samhain

(se pronuncia “sow-in”), que significa “fin del verano” y coincidía con el solsticio de otoño,

pero más que todo se la dedicaban al dios de la muerte.

Por su parte, la revista online, www.muyhistoria.es/curiosidades/…(preguntas y

respuestas sobre el origen del Halloween) dice: “Durante esa noche (de la fiesta), se creía

que la puerta entre el mundo de los espíritus y el de los vivos quedaba abierta… y el poder

mágico de los druidas crecía debido a esta conexión con el mundo astral”.

Añaden: “Era costumbre utilizar nabos llenos de carbón ardiendo como faroles para

guiar a los familiares fallecidos y asustar a los espíritus malvados. Además, los niños

recogían presentes de todas las casas para ofrecérselos a los dioses y los entregaban a los

druidas para que realizaran un ritual sagrado en el que, según parece, los sacrificios

humanos y animales eran un elemento muy importante”. Hoy los nabos fueron sustituidos

por calabazas o auyamas.

Finaliza, la revista mencionada: “La romanización de la tribu celta, supuso la

desaparición de la religión de los druidas y sus fiestas paganas perdieron importancia y fue

el Papa Gregorio IV (827 a 844 d.C.), en contraposición a la “noche de brujas”, la convirtió

en el Día de Todos los Santos (‘All Hallows’ Eve’), y acabó por derivar en el ‘Día de Muertos’”.

En la Biblia, no vamos a encontrar la palabra “Halloween”, día de los santos, de los

muertos, pero para todos, el apóstol Pablo inspirado por Dios, escribió: “No participéis de

las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Efesios 5:11).

En ese mismo orden, Dios tampoco desea que ningún ser humanos consulte a:

“Magos, agorero, sortílego, médium o espiritistas, o quien consulte a los muertos”.

(Deuteronomio 18:9,10). No olvidemos que el muerto no sabe nada, así lo dice libro Job:

“Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá; O serán humillados, y no entenderá de ellos”

(Job 14:21; ver también Salmos 6:5; 146:4).

Tal vez, nos dejamos llevar por la corriente cultural, comercial, tradicional, tenemos

teniendo temor llevar la contraria, o da “dolor” quitarles la alegría a los niños “inocentes”,

que pasan de casa en casa buscando caramelos, pero los estamos exponiendo,

indirectamente, a buscar regalos para los dioses de la muerte. La Biblia dice: “No tendrás

dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra” (Éxodo 20:3-5; Salmos 115:4-8). Si alguno celebra hoy el Halloween, o los años venideros, es porque no leyó este u otros artículos semejantes, o peor aún, porque no le hace caso a Dios.