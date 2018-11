100 pacientes crónicos han fallecidos en Lara a causa de la escasez de medicinas #2Nov

En una protesta denominada “la marcha de las cruces”, los pacientes crónicos en el estado Lara manifestaron este viernes 2 de noviembre frente a la Dirección Regional de Salud por la paralización de tratamientos a causa de la escasez de medicinas.

Los manifestantes señalaron que en lo que va de 2018, al menos 100 pacientes crónicos han fallecido en la entidad por no recibir sus tratamientos médicos.

“Están falleciendo todos los pacientes. Cómo es posible que el Gobierno no nos dé una respuesta de todos los tratamientos. Las unidades de diálisis reciben menos horas de diálisis, los pacientes se están descompensado y falleciendo. Los trasplantados no reciben su dosis completa, los oncológicos no tienen quimioterapia no tienen la radioterapia para salvarse, señaló una de las manifestantes.

Los protestantes alzaban una pequeña cruz, de colores blancos y negras, en honor a los fallecidos y en las pancartas exigían las medicinas para cumplir los tratamientos médicos asignados.