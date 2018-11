Omar Avila: Se le cierra el cerco a Nicolás Maduro

Se cierra el cerco al presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Omar Ávila, al referirse al triunfo en Brasil de Bolsonaro, aunado a Colombia y Guyana, como parte de la presión internacional ejercida por los EE.UU con nuevas sanciones en el campo económico sobre la comercialización y exportación de oro por ciudadanos estadounidense.

A lo antes expuesto, le agregó la declaración del Grupo de Lima que analiza el posible desconocimiento a la renovación del mandato de Maduro el próximo mes de enero; situación que no cambia para nada el hecho de si el actual Presidente se va o no de la silla de Miraflores.

El parlamentario invitó a la dirección política venezolana a que sean responsables y no sigan “vendiendo falsas expectativas y esperanzas”, a los venezolanos.

Asimismo aconsejó a los compañeros de “twitterzuela” a dejar a Zapatero tranquilo. “Ya se sabe que no es un negociador imparcial, pero es la carta que maneja el gobierno de Maduro ante cualquier proceso de negociación. Ellos están en su derecho. La oposición que cree en la negociación como mecanismo político para solucionar una crisis simplemente que nombre a su propio facilitador para que se entienda con Zapatero. Y punto”. Dijo el diputado Ávila.

Destacó que el gobierno continúa “marcando” la agenda opositora con todo lo que está pasando en el país, cuando debería ser lo contrario. “Cuando las múltiples protestas de entes -incluso gubernamentales- exigen les sea respetado el contrato colectivo, pidiendo nuevo aumento, sumado a las protestas por las fallas de los servicios públicos, entre otras manifestaciones que a diario se desarrollan en contra del gobierno de Maduro”.

En ese particular llamó la atención sobre el alto costo de la vida y la continua pérdida del poder adquisitivo. “Hoy el sueldo de los venezolanos no alcanza los ocho (8) dólares mensuales, es decir, apenas es el 25% de lo que debería ganar para poder cubrir las necesidades básicas. Es imposible no comparar lo que era en los tiempos de la mal llamada cuarta República, los aguinaldos y lo que significan ahora”.

Estima que con esta hiperinflación que cada día se hace más visible en el país, el sueldo de los trabajadores se vuelve efímero y “un ejemplo es el reciente aumento del pasaje a 3, y a 5 bolívares soberanos, y aspiran llevarlo a 10, sin embargo eso no es suficiente ni para los transportistas y mucho para los usuarios”.

En ese sentido, recordó que Unidad Visión Venezuela es clara en su petición de que “la negociación es un principio de la política, y esto es un problema político”.

Ávila recordó la importancia del Congreso Venezuela Libre que podría constituir un punto de encuentro entre los distintos factores de la resistencia democrática, para tratar la problemática nacional como la política opositora al respecto.

“Ojala se hagan las cosas como debe ser por el bien de nuestra Venezuela, y no siga un pequeño grupito queriéndose abrogar toda una representación que no tienen”.

Ratificó que desde Unidad Visión Venezuela, seguirán insistiendo en el llamado a la unidad e hizo mención del llamado del padre Ugalde, coincidente con los de ese partido: “Se une a nuestro petitorio, así como al de otros factores políticos incluyendo al MPV (Movimiento Progresista de Venezuela) y personalidades como Benigno Alarcón, por el cambio y salida a la crisis actual”.