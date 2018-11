Óscar González: Ciudad Caracas requiere de control urbanístico de manera inmediata #2Nov

Es importante que se sepa y que además se entienda que Caracas requiere de un proyecto de corto, mediano y largo plazo de control urbanístico, asegura el profesor de la UCV y politólogo, Óscar González, al comentar la actual situación de la ciudad con motivo del Día Mundial de las Ciudades.

Señala que esta fecha se celebra estableciendo la promoción de fomentar el interés urbanístico y proyectar grandes ciudades en su desarrollo. Se sabe que las grandes ciudades llevan una buena planificación en donde existe un ente que la regula, cosa que no sucede en la capital de nuestro país, Caracas, según el especialista.

González, expone que en Caracas a pesar de ser una de las ciudades más importantes del mundo, no recrea un buen diseño de urbanismo “En todas las ciudades del mundo existe una instancia que se encarga de diseñar, ejecutar los planes para el desarrollo en cada una de las ciudades de forma general. En nuestra ciudad capital no se realiza ya que no existe la Alcaldía Mayor que es la Metropolitana” asintió.

Explica que las ciudades son lugares donde se concentran las grandes ideas, trabajos, progreso, desarrollo social y cultural, donde se viven grandes experiencias pero también algunas llenas de caos. No es un secreto que la capital de Venezuela, Caracas, a través de los años se ha vuelto más caótica por su misma congestión, falta de transporte, servicios, entre otros.

“Es importante que se sepa y que además se entienda que Caracas requiere de un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Por eso es que se celebra este día, para planificar y emplear diseños para una mejor ciudad ahora y en su futuro” añadió el politólogo.

Advierte que a medida que van pasando los años, Caracas se ha convertido en una ciudad demandante. Por lo que también se ha perdido parte de su estructura de aquella ciudad competitiva “Las grandes ciudades del mundo requieren una planificación de forma integral. En nuestra ciudad de Caracas existen diferentes políticas públicas. La Libertador de Caracas tiene dos diseños y eso ocurre porque no hay una instancia de gobierno que se encargue de generalizar y formalizar”, precisó.

Para este año, las Naciones Unidas presenta el tema del Día Mundial de las Ciudades “Construir ciudades sostenibles y resilentes” con el propósito de ayudar y concientizar el desarrollo y la capacidad de sostener las grandes amenazas que hoy en día existen ante la humanidad y además limitar los daños contra los bienes públicos y privados.