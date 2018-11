Desmienten los rumores y se confirma que Apu continuará en la serie de Los Simpsons #5Nov

En los últimos días se generó una información donde se afirmaba que Apu, el personaje hindú de “Los Simpsons”, sería eliminado de dicha serie, tras unas declaraciones que el productor de cine indio-estadounidense, Adi Shankar, había brindado.

“Van a eliminar el personaje de Apu para evitar controversia” afirmó Shankar.

Ante estas declaraciones, Al Jean, el productor ejecutivo de “Los Simpsons”, utilizó su cuenta oficial de Twitter para desmentir dicha afirmación.

Destacó que la noticia que había sido difundida por Shankar sobre la supuesta decisión de eliminar a Apu de la famosa serie de Fox, no tiene una base firme.

“Adi Shankar no es productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro show”, indicó mediante su tuit.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

— Al Jean (@AlJean) October 28, 2018