Elio Herrera: Venezuela no quiere más posiciones ambiguas de actores de la oposición

Elio Herrera, secretario general de Nuvipa, condenó el debate que se ha generado en el país en torno a las diferencias surgidas en el seno de la Asamblea Nacional (AN) a propósito de la intención de parte de la bancada de la alternativa democrática de declarar persona “non grata” al ex presidente del gobierno español y otrora mediador en fracasados intentos de diálogo en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero.

Herrera, en primer lugar reiteró que la posición del partido político de inclinación cristiana es que Rodríguez Zapatero no puede estar presente en ningún proceso de acercamiento entre oposición y gobierno por los antecedentes de cómo ha manejado las conversaciones entre las partes involucradas en el pasado.

En segundo lugar, en nombre de esta organización política, cuestionó que 44 parlamentarios se abstuvieran de sentar un precedente histórico en rechazo al mencionado ex mandatario. “Condenamos a los partidos políticos que se inclinaron por no votar contra Rodríguez Zapatero y más aún a aquellas toldas que insisten en que no se ha estado negociando cuando tras bastidores la realidad es que responden a interés o favores del Gobierno”, dejó claro.

A propósito del tema diálogo, el portavoz opositor insistió en que basta de posturas ambivalentes y genuflexas. Recalcó que el país, por la coyuntura política, social y económica que atraviesa, exige que se fomente un diálogo dentro del marco de un acuerdo nacional, negociaciones transparentes en las cuales los venezolanos puedan sentirse representados.